Las duras palabras de Eduardo Fuentes a Ignacio Urrutia: “Es una vergüenza que usted esté en el Congreso”

Eduardo Fuentes, conductor de Mentiras Verdaderas de La Red, criticó duramente la actitud del diputado Ignacio Urrutia, luego que protagonizara una polémica en la interpelación realizada por la diputada Mapuche Emilia Nuyado al ministro Andrés Chadwick por el caso de Camilo Catrillanca, cuando se burló de la parlamentaria por partir su discurso en mapudungun.

“Como chileno que quiero que mi hija crezca en un país mejor, es que exijo respeto para todos” (…) “Lo que usted ha hecho señor diputado es absolutamente bochornoso, y es una vergüenza para la democracia que una persona como usted esté en el Congreso. Me hago cargo de mis palabras, pero me parece que usted debe ofrecer disculpas no solo a la diputada Nuyado, sino que a todo el país”, señaló el conductor.

Para finalizar con: “Queremos que ustedes parlamentarios, nos tengan respeto a nosotros, que somos finalmente nosotros quienes los tenemos a ustedes en un lugar de privilegio”.