Los cruces Provoste vs. Sichel y Boric vs. Kast y las frases de ME-O y Artés que dejó el último debate televisivo

En el último debate televisivo, los candidatos a las elección presidencial que se desarrollarán el 21 de noviembre tuvieron encendidos cruces donde más que exponer ideas y puntos importantes de sus programas de Gobierno, intentaron sacar a relucir aspectos que incomodaron a sus contendores con duras declaraciones.

La única candidata mujer de esta elección, la representante del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), volvió a insistir y consultar sobre los vínculos de Sebastián Sichel con empresas dedicadas al lobby. El postulante de Chile Podemos + se mostró incómodo ante la interpelación y le enrostró a la senadora las décadas que ha trabajado en el servicio público que la han hecho ganar cientos de millones de pesos.



Video vía Twitter @T13

Otro de los encendidos cruces lo protagonizó el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS) y el representante de la extrema derecha, José Antonio Kast (P. Republicano). En asuntos de migración el ex UDI ha mostrado un claro rechazo sobre este asunto y en ese contexto Boric le recordó que es hijo de inmigrantes. Además le enrostró su vínculo con los Panama Papers donde se dio a conocer que Kast envió parte de su patrimonio a paraísos fiscales evadiendo impuestos en Chile. Un fastidiado Kast solo atinó a invitarlo a más debates, a transparentar fichas clínica, cuentas bancarias y examen de drogas.



Video vía Twitter @vagoilustrado

Uno de los que no estuvo a la altura de las expectativas fue Marco Enríquez-Ominami. El representante de los progresistas había demostrado grandes fortalezas en los debates de sus candidaturas presidenciales anteriores y mientras se esperaba una importante irrupción ante sus desesperanzadores números, MEO no logró gran protagonismo. Ahí, el ex diputado socialista, dijo que lo único que le reconoce al Presidente Piñera es el proceso de vacunación que ha comandado el Gobierno contra el covid-19.



Video vía Twitter @T13

Otro de los momentos de tensión lo protagonizó el candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés. El profesor quiso darle su minuto de apertura a Denisse Cortés, estudiante de derecho que falleció el día domingo en medio de una manifestación de reivindicación de los pueblos indígenas en el centro de Santiago. Al no ser respetado el minuto de silencio por los moderadores, ya que ese espacio tenía que ser ocupado para hablar, Artés dijo: "Bueno entonces termino con el tiempo que me queda, tenga la bondad... Destitución de Piñera y cárcel para él y para todos los que han metido las manos en la corrupción y la agresión de los trabajadores y el pueblo. No a la militarización de La Araucanía y el Wallmapu. Y me sobró tiempo".



Video vía Twitter @T13