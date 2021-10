Ana María Gazmuri: "No es tolerable que los usuarios medicinales de cannabis tengan que pasar por traumáticos procesos judiciales"

Ana María Gazmuri, activista por el uso de cannabis medicinal y candidata a diputada por el distrito 12 (Comunes) se presentó ante el Tribunal Oral para apoyar a Steven León; quien consume cannabis para tratar su politraumatismo tras ser atropellado.

Gazmuri, en compañía de Diego Cruz, médico de León, declaró que León fue injustamente criminalizado, formalizado. "Su condición médica acredita absolutamente el uso medicinal de cannabis".

"Si es un paciente con politraumatismo severo con un dolor crónico muy difícil de tratar y que encontró un alivio en el uso de cannabis y que tristemente ha visto muchas dificultades para un tratamiento que hasta el día de hoy ha sido exitoso", añadió el doctor Diego Cruz.

La candidata en cupo Comunes + Independientes añadió que tanto ella como Cruz estarán en la sala para apoyar León. "No es posible. No es tolerable que los usuarios medicinales de cannabis tengan que pasar por estos largos y traumáticos procesos judiciales. No más presos por plantar. No más criminalización: respeto a las y los usuarios cannabis en nuestro país", finalizó Gazmuri.