Provoste responde a críticas del Gobierno y el PC por demora del proyecto de indulto: "Seguiremos trabajando lejos de las posturas extremas"

La senadora y abanderada del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste respondió al emplazamiento que le hizo el Partido Comunista (PC), desde donde arremetieron contra la candidata presidencial —una de las autoras de la moción—, por el escaso avance del proyecto de indulto para los denominados presos del estallido.

Desde el PC llamaron a la actual presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), a "jugar un rol en esto", añadiendo que Provoste se "comprometió a que iba avanzar, pero sigue estancado en su tramitación", porque "no tiene sentido que haya personas que estén dos años en prisión preventiva, sin poder acceder a un juicio justo".

Provoste aborda el tema tras una arremetida también desde La Moneda y el oficialismo, pero para apurar el rechazo a la tramitación del proyecto relativo al 18-O y que actualmente no cuenta con acuerdo ni para aprobarlo ni para ponerlo en tabla la próxima semana.

"Cuando dos extremos me atacan es una señal de que lamentablemente la política se ha polarizado. Hace un par de días el gobierno me atacó por ser parte de los senadores que proponemos solución a las prisiones preventivas abusivas. Hoy me ataca el partido comunista, porque los senadores y senadoras se toman el tiempo para hacer de una ley, una buena ley", señaló Provoste.

A su juicio, "son dos extremos que le hacen mal a Chile", ya que "politizar el drama que viven cientos de detenidos que no acceden a un juicio justo es un mal camino".

"Me gusta hacer que las cosas pasen y estoy haciendo lo que sé hacer para encontrar soluciones humanitarias y justas para los problemas de las familias", agregó.

Sin apuro aparente, "seguiremos trabajando con energía, lejos de las posturas extremas, para que los delincuentes sean juzgados y encarcelados y las personas inocentes tengan el juicio justo que se merecen", dijo.

Cabe mencionar que al interior de la ex Concertación se están analizando fórmulas para aplazar el debate y evitar que impacte en la candidatura de Yasna, quien ha respaldado la iniciativa, pero que ahora apuesta por marcar diferencias con Boric y poner el foco en la búsqueda del electorado de centro.

El proyecto fue ingresado al Congreso en diciembre pasado por la oposición con el objetivo de indultar a los manifestantes condenados y detenidos en el marco de la revuelta de 2019.