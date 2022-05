Hijo del dictador Marcos gana las presidenciales y devuelve a su familia al poder en Filipinas

Ferdinand Marcos Jr, hijo del dictador que estableció dos décadas de mandato brutal y corrupto en Filipinas, recuperó para su familia el poder de este archipiélago asiático con una aplastante victoria en las elecciones presidenciales del lunes (09.05.2022).

Considerado "despreocupado y perezoso" por su padre, Marcos Jr, apodado "Bongbong", aprovechó sus antiguas alianzas locales y el desencanto hacia los líderes políticos en este empobrecido país para devolver a la controvertida familia al poder.

Con el 90% de las papeletas escrutadas, Marcos Jr doblaba los votos de su principal rival, la candidata liberal Leni Robredo, que seis años atrás le había arrebatado por poca distancia la posibilidad de ser vicepresidente de Filipinas.

