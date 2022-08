Presidente Boric tras críticas del presidente de la Sonami: “¿Cuándo han sido partidarios de entregar parte de las utilidades?”

En la Cena Anual de la Minería realizada durante la noche de ayer, el Presidente Gabriel Boric defendió el proyecto económico que pretende llevar a cabo su gobierno con la reforma tributaria y el royalty minero. Esto, luego de que el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, realizara críticas a los bastiones económicos del Ejecutivo previo a la intervención del Mandatario.

“Me hubiese avisado don Diego que tenía que venir con traje de combate y hago otro discurso”, comenzó diciendo el Presidente Boric.

Respondiendo a las críticas, el jefe de Estado manifestó que “decía don Diego que son contrarios a disminuir las utilidades en períodos de bajo precio y yo le pregunto, ¿cuándo han sido partidarios de entregar parte de las utilidades? ¿cuándo la Sonami ha dicho ‘ahora sí es el momento de avanzar en un royalty y en una mejor distribución de la riqueza?'”.

Además agregó que “es importante que en esto podamos tener un debate sólido técnicamente, donde nos pongamos de acuerdo respecto de los datos y en que todos buscamos lo mejor para Chile. A partir de ese reconocimiento no me cabe ninguna duda que vamos a llegar a un acuerdo respecto del royalty y la reforma tributaria”.



Video vía Twitter @Mister_Wolf_0

“Quiero que sepan que nuestro gobierno está disponible a ese diálogo con la convicción de que en Chile es necesario distribuir de mejor manera la riqueza”, añadió.

El Mandatario aprovechó para hablar sobre lo ocurrido en Tierra Amarilla. “Piensen en Tierra Amarilla, con una población menor a 18 mil personas, donde alrededor de Tierra Amarilla hay dos o tres relaves y tres socavones, pero sin embargo ahí hay más pobreza que en el promedio de Chile”, sostuvo.

“¿Por qué se produce eso? No quiero decir que esto es la culpa de… No me cabe ninguna duda de que cuando uno hace su labor lo hace de la mejor manera posible, de buena fe, pero esa realidad nos debe llevar a la reflexión”, cerró.

Queremos un Chile cohesionado socialmente y para eso debemos distribuir de manera más justa la riqueza que es de todos. Es posible crecer, desarrollarnos y avanzar en mayor justicia y equidad. Para allá vamos! pic.twitter.com/jRsBtOGImU



— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) August 31, 2022