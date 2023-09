Manuel José Ossandón y Lorena Fries sobre gira de consejeros republicanos y más en Al Pan Pan

Esta mañana El Mostrador trae de portada una nota sobre la actividad del líder de Republicanos, José Antonio Kast, en Putaendo, donde reconoce que si no se aprueba las enmiendas de su partido en el Consejo Constitucional, él mismo va a llamar a votar rechazo. Por su parte, Chile Vamos presentó una declaración de 7 puntos que suscribió en el marco de los 50 años del golpe de Estado, tras no firmar un compromiso parecido con el Gobierno. De esto y más se conversó en Al Pan Pan, con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón. Finalmente, se habló del excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, quien apuntó a que la “responsabilidad de todo lo que ocurrió la tuvo Augusto Pinochet”. No obstante, también aseguró que “muchos actores políticos” presionaron a los militares para derrocar el gobierno de Salvador Allende. Para abordar de esto y la efeméride del 11 de septiembre, Mirna Schindler conversó con Lorena Fries, diputada de Convergencia Social.