Diputada Yeomans: “Si no aprobamos el pacto fiscal, no hay aumento de la PGU, así de simple”

La Comisión de Hacienda de la Cámara inició esta semana la tramitación del proyecto de cumplimiento tributario, iniciativa que es parte del pacto fiscal liderado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y que incluye medidas para reducir la evasión, elusión, el fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos, entre otros temas.

En conversación con El Mostrador, la diputada y presidenta de la Comisión, Gael Yeomans, abordó las urgencias sociales que se buscan financiar con este proyecto, los desacuerdos con la oposición y el criterio de “justicia tributaria” que -a su juicio- debiese prevalecer en el proceso de tramitación.

“Se tiene la expectativa de que acá no existan votos en contra, sino que tengamos unanimidad en pedir simplemente que se cumpla la ley. De eso estamos hablando con el cumplimiento tributario, de perseguir la evasión y la elusión, porque en ambos casos estamos hablando, no simplemente de que no se paguen los impuestos, sino que no se pagan porque se busca una planificación -en el caso de la elusión tributaria- para no pagar los impuestos. Esa es la finalidad, para en el fondo, no cumplir con la ley vigente”, señaló.

Respecto a las urgencias sociales y los objetivos de financiamiento, indicó que la iniciativa “tiene por objeto la recaudación de cerca de 1,5 puntos del PIB. Eso equivale y de hecho supera un poquito, a lo que se necesita para aumentar la PGU. Por lo tanto, si no tenemos este proyecto de ley aprobado, no hay aumento de la PGU, así de simple”.

Asimismo, Yeomans agregó que “con la misma sensibilidad que tiene este proyecto de perseguir a los delincuentes de cuello y corbata, la recaudación fiscal en parte también iría destinada, un 0,3 puntos del PIB, a tener mayores herramientas para la seguridad. O sea, estamos hablando de dos necesidades sociales sumamente prioritarias e importantes para el país, y por lo mismo, yo espero que se vote a favor y que tengamos unanimidad en ello”.

La parlamentaria de Convergencia Social advirtió que el levantamiento del secreto bancario sigue siendo una de las principales trabas en la discusión, debido a la negativa de la derecha. “Es como pedirle autorización a un delincuente para poder fiscalizarlo y poder revisar su cuenta. Es así de parecido. En esos términos yo espero que se cambie de parecer, porque si realmente hay un compromiso de perseguir la delincuencia, a quienes no cumplen la ley, en el caso de la evasión eso es un delito. Por lo mismo debe ser perseguido con todo el rigor, y espero que en esto no haya matices”.

En esa línea, otra las dificultades en la tramitación del pacto fiscal será la discusión de la reforma al impuesto a la renta, proyecto que está siendo preparado por Hacienda y que ya cuenta con el rechazo desde el Partido Republicano hasta la DC. Ante eso, la diputada señala que “el tema de aumentar los impuestos que pagan las altas rentas del país tiene que ver con un criterio de justicia.Y frente a eso, la justicia también tiene que ver con que la justicia tributaria, tanto respecto a la evasión y elusión, pero también respecto a la proporción de los impuestos que se necesitan pagar. Es un objetivo que debiese perseguir,no solo esta reforma, sino que también nuestro sistema tributario en general.

“Hablamos de financiar, por ejemplo, las labores de cuidado, que muchas veces recaen en las mujeres. En este 8 de marzo no creo que sea menor ponerlo como uno de los desafíos principales de financiamiento mediante este tipo de medidas de recaudación fiscal. (…) Es relevante avanzar en estas reformas, que tienen un sentido de justicia social, tienen un sentido de poder tener mayor fortaleza en el Estado y un compromiso distinto de parte de la ciudadanía”, agregó.