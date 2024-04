ClicAM Tras balacera en Lo Valledor, Gobierno acuerda medidas clave con mercados mayoristas

Tras balacera en Lo Valledor, Gobierno acuerda medidas clave con mercados mayoristas

El debut de las medidas de control de ingreso del Mercado Mayorista Lo Valledor fue intenso. A la balacera producida por una mujer que arrebató el arma a un guardia de seguridad y que terminó con 3 heridos y con ella formalizada y en prisión preventiva, se sumó la reunión que estaba programada con anterioridad en La Moneda. Los representantes de Lo Valledor y también La Vega, llegaron a palacio para acordar medidas con el gobierno para controlar situaciones de delincuencia al interior y en los alrededores de estos importantes mercados. Por lo pronto, se acordaron 4 medidas clave y que tienen que ver con los controles de ingreso.

Especificar qué documentos de identidad serán válidos para chilenos y extranjeros.

Avanzar en el empadronamiento de extranjeros que trabajan en Lo Valledor y desean regularizar su situación migratoria.

Integrar las cámaras de seguridad de ambos mercados a un sistema de monitoreo gubernamental.

Instalar detectores de metales en el marco de la Ley de Seguridad Privada.

Estas medidas estarán sujetas a seguimiento y evaluación hasta el 15 de mayo.

Bancada UDI contrataca y anuncia contrademanda a Giorgio Jackson

El robo de los computadores en el ministerio de Desarrollo Social es una novela larga, al parecer. Tras el anuncio del exministro Giorgio Jackson de una demanda en contra de 23 diputados de la UDI por haberlo vinculado con el caso Convenios y el robo de estos computadores, la UDI reaccionó y anunció que estudian contrademandar a Jackson por injurias, aunque no entregaron detalles. Eso sí, el diputado Henry Leal criticó el momento en que se da la acción del exministro. “Lo que me llama la atención es el timing” dijo. “Por un lado, el gobierno nos busca, nos dice que tenemos que construir acuerdos y diálogos, y por otro lado, una persona que es del corazón del gobierno decide demandar a 23 diputados”. La acción judicial del ex secretario de estado apunta principalmente a la carta enviada por los parlamentarios UDI al presidente Gabriel Boric, previo a que el exdiputado renunciara como ministro.

Gobierno valora IMACEC de 4,5% en febrero y mercado llama a la “cautela”

No podría haber sido un mejor lunes para el ministro de Hacienda. Claro porque temprano se anunciaba que el Imacec de febrero superaba las expectativas del mercado, llegando a un 4,5%. Incluso la vocera se animó temprano a anunciar que “este será un año de crecimiento económico”. El ministro de la billetera fiscal aseguró que este 2024 será un año en que la economía está transitando por un proceso de crecimiento que se ha ido asentando.

Para los próximos meses, los expertos anticipan que el Imacec será más moderado debido a los días feriados. Aunque, serán buenas cifras, ya que, para marzo, los economistas esperan que la economía crezca entre 0,5% y 3,5%, mientras que, para el primer trimestre, se anticipan que el PIB fluctúe entre 2,4% y 3,4%. En cualquiera de esos dos escenarios, sería el mayor crecimiento desde el segundo trimestre de 2022.

SII alerta de suplantación de sitio web en pleno proceso de operación Renta

Este lunes, el Servicio de Impuestos Internos envió una alerta a la comunidad por la suplantación de su sitio web, justo cuando millones de chilenos comienzan a hacer sus declaraciones de impuesto a la Renta. El organismo alertó de la existencia de un sitio de dominio con características muy similares al sitio oficial del Servicio, pero que tiene fines maliciosos para robar datos y hacer uso indebido de estos. Ante la suplantación, desde el organismo recordaron a la comunidad y a todos los contribuyentes que la única dirección oficial del Servicio de Impuestos Internos es www.sii.cl.

WOM Chile se acoge a reorganización judicial en Estados Unidos por millonarias deudas y faltas en 5G

En respuesta a duros desafíos financieros, WOM Chile anunció la decisión de acogerse a la reorganización judicial bajo el Capítulo 11 de Estados Unidos. Para la compañía, esto no implica su quiebra, pero busca estabilidad financiera y así garantizar la continuidad de sus operaciones para los más de 8 millones de clientes. La medida llega tras tumultuosos meses para la compañía, como las dificultades en la implementación del 5G, así como con problemas para cumplir con los pagos a sus acreedores y la rebaja de sus bonos por parte de agencias crediticias. Asimismo, la salida de parte de su primera línea gerencial agregó presión a una situación ya compleja.

Pese a bajar a opositores del proceso, Venezuela insiste en que el proceso eleccionario del 28 de julio “va bien”

El canciller de Venezuela, Yván Gil, se reunió con los diplomáticos acreditados en su país para transmitir el mensaje de que el proceso eleccionario del próximos 28 de julio “va bien”, de acuerdo al cronograma del Consejo Nacional Electoral, organismo manejado por el Chavismo. “Le hemos exigido, precisamente a algunos países, sobre todo los países llamados occidentales, Estados Unidos, Europa, que transmitan la información de lo que realmente ocurre en Venezuela, que vamos a un proceso en paz, a pesar del asedio, de los ataques, a pesar de las sanciones (…) el proceso electoral va bien”, indicó el canciller venezolano en un video publicado en la red social X. Sin embargo, no hay mención a los candidatos que fueron bajados de la elección, como María Corina Machado y Corina Yoris.

Nuevos enfrentamientos en Haití entre policías y bandas criminales

El Palacio Nacional de Haití fue escenario de un violento ataque este lunes por parte de sujetos armados pertenecientes a la coalición “Vivir Juntos”. El saldo del enfrentamiento fue de cinco policías heridos y un vehículo blindado policial incendiado. Los hechos se desarrollaron en la Plaza Champs de Mars, donde se produjeron intensos tiroteos. Este nuevo ataque se suma a la escalada de violencia que vive Haití desde finales de febrero, cuando las bandas armadas comenzaron a atacar instituciones, empresas, propiedades privadas y cárceles. De estas últimas se fugaron cerca de 3.600 presos, muchos de ellos miembros y cabecillas de los grupos criminales.