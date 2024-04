ClicAM: Peñaloza vive horas cruciales para su futuro en Las Condes: para hoy se espera anuncio

Peñaloza en horas cruciales para su futuro en Las Condes

Tal y como lo relata en detalle el artículo de portada de El Mostrador, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza vive momentos clave en su repostulación al municipio de Las Condes. Es que no solo la competencia con la exmilitante UDI, Marcela Cubillos, ha ido dificultando su intento de competir por la comuna más rica de Chile, sino que, además, las investigaciones que lleva adelante la fiscalía y finalmente el levantamiento de su secreto bancario la tienen en un escenario desfavorable para su respostulación. Con esto, en el entorno del gremialismo se asegura que la alcaldesa y vicepresidenta de la colectividad, optaría por bajar su postulación, dando paso a la exmilitante UDI, Marcela Cubillos, quien anunció su interés de competir por Las Condes hace semanas.

Daniel Jadue apunta a “fuego amigo” tras anuncio de formalización, aludiendo al presidente del CDE

Para el próximo 29 de mayo quedó fijada la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por los delitos de cohecho, fraude al fisco y administración desleal. En su programa de streaming, el jefe comunal, apuntó a su propio sector y denunció una operación en su contra, cuestionando al presidente del Consejo de Defensa del Estado, por adelantar en una entrevista que el organismo se podría querellar en su contra por el caso farmacias populares. El edil, que no da entrevistas a la prensa, pero tiene un programa de streaming, señaló que “esta es una operación y el caballero (en referencia a Raúl Letelier) es del Frente Amplio, el caballero tiene su historia, entonces uno dice ‘¿a qué se debe esto?’. ¿Estarán muy preocupados porque los y las comunistas estamos cada vez más fuertes y podemos dar una batalla importante? Yo te digo que estoy muy tranquilo”.

Desde el PC insisten en que no tienen intención de suspender la militancia de Jadue, por su formalización, mientras el presidente de la colectividad respondió a la diputada Maite Orsini que había sugerido al PC hacerlo, que no se quería comparar ni para bien ni para mal con RD, pero que “ellos vayan a hacer su discusión donde corresponda” dijo el timonel comunista.

Ministro Marcel pide a CAP “involucrarse” en el tema Huachipato y no “traspasar” responsabilidad al gobierno

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, pidió al grupo dueño de la siderúrgica Huachipato “involucrarse” y no “traspasar” al Gobierno toda la responsabilidad sobre el futuro de la principal productora de acero del país, tras el anuncio de cierre de las operaciones por no poder competir con el acero chino.

“Huachipato es una filial dentro de un grupo empresarial, el grupo CAP, que es un grupo solvente (…) Creo que la solución debería involucrar no solamente al Gobierno, sino que también al propio grupo”, dijo Marcel en una entrevista con la agencia EFE.

El Banco Central eleva la proyección de crecimiento para 2024 a un rango entre 2% y 3%

En su informe de política monetaria, el Banco Central elevó la proyección de crecimiento del PIB para 2024 a un rango entre 2% y 3%. Este cambio se debe principalmente al buen inicio del año en términos de crecimiento económico, con un Imacec de febrero de 4,5%. Se mantiene la proyección de crecimiento para 2025 y 2026 en un rango de 1,5% y 2,5%. Aunque el mercado del trabajo aún exhibe holguras, se espera una mejora gradual.

Gobierno ingresa indicaciones a RUF, pero no corrigió artículo cuestionado por parlamentarios sobre discriminación

La Moneda presentó nuevas indicaciones para el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza, sin embargo, no corrigió por ahora el cuestionado artículo sobre el trato diferenciado a migrantes y diversidades sexuales, que a juicio de legisladores podía limitar el accionar de policías y militares. La ministra Carolina Tohá recalcó que la corrección de ese punto quedará para otro paquete de indicaciones y que la idea es evitar que haya grupos privilegiados.

Con orden de detención que Francisco Coeymans tras no presentarse a formalización por caso Primus Capital

Solo tres de los cuatro formalizados, llegaron a la audiencia de formalización del denominado caso Primus Capital, ligado al segundo factoring no bancario más relevante de la plaza. Y es que el exgerente general de Primus, Francisco Coeymans no llegó por encontrarse en Lima, Perú, donde -según su defensa- sufrió problemas de salud que no le han permitido retornar, situación{on que no convenció al magistrado del 4to juzgado de garantía, quien ordenó su detención. Desde Lima, Francisco Coeymans conversó con El Mostrador y descartó que se encontrara en Rebeldía. “Voy a regresar obviamente” dijo, “Y me defenderé en la justicia. No tengo ninguna intención de no vivir en Chile. Y no hay discrepancias en mi domicilio. Sigo viviendo en la misma casa de Lo Barnechea”, aseguró que en estos días padece de Covid.

Parlamento venezolano aprueba proyecto de ley “contra el facismo”

El Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó este martes en primera discusión un proyecto de ley contra el “fascismo”, término con que los funcionarios gubernamentales se refieren a la oposición. El texto establece prisión de hasta 12 años y elevadas multas, fue presentado el pasado 24 de marzo por la vicepresidenta Delcy Rodríguez tras ser propuesto por el presidente Maduro, quien busca un tercer mandato en unas elecciones en las que no tiene competidor real y en las que sus principales opositores fueron inhabilitados de participar.

Congreso de Perú informa de 2 mociones de vacancia contra Dina Boluarte

El Congreso de Perú informó que se han presentado dos mociones de vacancia, es decir, de destitución, en contra de la presidenta Dina Boluarte, por “incapacidad moral” para seguir al frente de la primera magistratura, en medio de la investigación por la adquisición de relojes de lujo no declarados por la gobernante y que significó el allanamiento de su casa, la semana pasada.