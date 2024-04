Las horas cruciales de Daniela Peñaloza (UDI) en Las Condes: la que se va a Melipilla…

“La idea es que evitemos una lucha fratricida en Chile Vamos…”, advierten desde la sede de la UDI ante las posibilidades de una competencia entre la alcaldesa de la colectividad en Las Condes, Daniela Peñaloza, y su –hasta ahora– principal contenedora: la exministra y exconvencional Marcela Cubillos (ex-UDI), quien renunció al partido en 2016, para apoyar a su esposo, Andrés Allamand, como candidato La Moneda.

Sin embargo, en la UDI explican que la mayoría de los miembros de la directiva, hasta el lunes por la noche al menos, eran partidarios de repostular para un segundo periodo a la también vicepresidenta de la tienda, Daniela Peñaloza.

“29 de julio”, esa es la fecha –precisan desde el gremialismo con cierto misterio– en que vence el plazo para que Peñaloza inscriba su candidatura a la reelección por Las Condes ante el Servicio Electoral (Servel), junto a los postulantes que no van a primarias. Así, deslizan algunos que lo más probable es que no haya primarias en la comuna y que la alcaldesa iría como aspirante a retener el sillón edilicio.

En esa dirección, miembros de la comisión política de la UDI sostienen: “Tenemos que cuidar a nuestra alcaldesa”, dando ciertas luces de que repostularía y que habrá competencia el 27 de octubre.

No obstante, en medio de un tenso ambiente, en la colectividad de Jaime Guzmán también hay dirigentes que respaldan a Cubillos. Con todo, en la mesa directiva del partido coinciden en que, a más tardar, la próxima semana se acabará el misterio, y Peñaloza “confirmará el anuncio de su repostulación de Velvet o dirá que al final desiste”.

“A mí nadie me va a bajar. No habrá ‘cocinas’ a mis espaldas. ¡Yo decido! A mí no me notifican, porque no soy un títere de nadie. Y tampoco será lo que la UDI defina, sino lo que yo determine, y ya lo hice: iré a la reelección municipal sí o sí. Soy una mujer fuerte que da la pelea en todo”, con estas palabras la alcaldesa de Las Condes afirmó –la semana pasada– que su nombre no se hallaba en discusión para estar en la papeleta electoral del 27 de octubre que definirá, entre otros cargos, los de alcaldes o alcaldesas.

Sin embargo, a solo siete días de publicarse su frase, el panorama parece haber cambiado. Ello, después que la autoridad comunal indicó –en EmolTV–, con un tono más humilde y distinto a lo categórico que fueron sus frases previas, lo siguiente: “La Municipalidad de las Condes, en su administración y logística, es mucho más compleja que muchos ministerios, y puede verse enfrentada a errores y problemas (…), jamás he tomado palco (…)”, dijo, aludiendo a Cubillos.

Y abordó las irregularidades en su comuna y las opciones de competir: “Soy la principal interesada en que los temas que hoy en día están en Contraloría y en la Fiscalía se resuelvan a la brevedad. (…) Yo siempre he estado dispuesta a competir. Si no fuese así, yo no sería alcaldesa. El 2021, por primera vez, la derecha va separada en Las Condes. Hubo una competencia, la cual gané. (…) Por lo tanto, volver a competir es parte del ABC de quienes estamos en política electoral”.

“Tengo el derecho de ir a la reelección, soy parte de un conglomerado que es Chile Vamos, milito en un partido. Y las decisiones pasan obviamente por una reflexión personal, familiar, pero también por una reflexión en conjunto respecto de cuáles son los mejores movimientos que tenemos que resolver de este puzle. Yo no estoy en política electoral por un proyecto personal. (…) Esa es una decisión que la vamos a anunciar en su momento. (…) Yo tengo el respaldo de la directiva de la UDI, tengo el respaldo también de los otros partidos de Chile Vamos (…), los tiempos cada vez se acercan más, así que prontamente estaremos con esa decisión definida y comunicada. (…) Nos quedan algunos días”, cerró Peñaloza.

La jefa comunal de Las Condes atraviesa por sus días más oscuros: su administración es investigada por el Ministerio Público y la Contraloría por una serie de irregularidades financieras y casos de corrupción –como la adquisición de un terreno para un Cesfam a un sobreprecio millonario, el pago de horas extras inventadas y las irregularidades de funcionarios de adquisiciones–. En ese contexto llegó la arremetida de la exministra Cubillos, quien no tiene dudas de un triunfo por sobre la vicepresidenta de la UDI.

En tanto –explican en la tienda gremialista–, su presidente, Javier Macaya, ha intensificado sus conversaciones con Cubillos, aunque hasta el cierre de esta edición no han prosperado. Macaya le ha insistido a la exministra en explorar una primaria entre ambas, plazo que vence para inscribirse el próximo miércoles 10 de abril. Pero la también exdiputada no ha aceptado. También se exploró que Cubillos fuera por otra comuna, con el apoyo de la UDI, y tampoco funcionó.

Si bien en las conversaciones de los últimos días, entre Peñaloza y la directiva, la alcaldesa rechazó deponer su candidatura, el lunes pasado –en entrevista con Emol TV–, a algunos les pareció que había retrocedido en su afirmación en Velvet. Mientras que otros interpretaron que había reafirmado su postulación, pero “mostrando fair play“.

Asimismo, en la UDI han evaluado que apoyar a un candidato que instala una competencia por fuera de Chile Vamos y siendo exmilitante, puede sentar un precedente o imitar la irrupción de una serie de exmilitantes en “estos u otros comicios”.

Entre los altos dirigentes de la sede de calle Suecia 234 sostienen que “también ha cobrado vigencia la posibilidad de una primaria entre ambas candidatas. Un tema que la mesa ya abordó con Peñaloza y que en los próximos días abordará con Cubillos”, tras su arribo a Santiago desde Madrid.

Varios legisladores de la UDI sostienen que, si Peñaloza compite con Cubillos, en una primaria o directamente en la municipal, tendrá el apoyo de las principales figuras del partido: la mayoría de los nueve senadores, el exalcalde Joaquín Lavín y la alcaldesa de Providencia y precandidata Evelyn Matthei.

Con todo, en la Unión Demócrata Independiente manifiestan que Daniela Peñaloza ya hizo una definición y que se espera que ella misma la anuncie “muy pronto”. Pero los detalles de las tratativas los mantiene “en secreto un grupo del comité electoral”.

Para Chile Vamos enfrentar a Republicanos no era problema. Pero enfrentar a alguien del mismo sector es tener una “guerra civil” en la UDI, donde Cubillos tiene fuertes vínculos y una historia común con el partido como una de sus fundadoras.

“Nadie quiere una guerra civil porque implica gastar dinero, recursos, desordena la negociación y deja mucho herido en el camino. Daniela se ha dado cuenta de que ya no genera la unidad suficiente para ser la candidata única de la UDI, es una mujer muy joven con un gran futuro por delante. Ahora también está en duda si Cubillos va a ser apoyada por Kast y su partido, porque hasta ahora han mantenido silencio y solo Martín Arrau mostró su apoyo. También hay sectores en la derecha que ven a Cubillos como una posible candidata presidencial o que de aquí a julio busque opacar a Evelyn Matthei, quien claramente no la apoya”, dice una alta fuente de la UDI.