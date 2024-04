ClicAM: Primera “zancadilla” para Cariola: Republicanos presenta censura a mesa de la Cámara 

Primera “zancadilla” para Cariola: Republicanos presenta censura a mesa de la cámara

El partido republicano presentó una moción de censura para la mesa de la cámara de diputados antes de que pasaran 24 horas desde su elección. Así, la militante comunista, Karol Cariola, enfrenta su primer obstáculo al mando de la corporación. Si bien, desde un inicio parlamentarios como Gonzalo De la Carrera habían anunciado que había que presentar una censura a la mesa, la decisión de republicanos surge a raíz de una confusa entrevista que dio el vicepresidente Gaspar Rivas, del PDG, a canal 13 en la que señaló que el gobierno le había ofrecido la vicepresidencia. Tanto revuelto causaron sus declaraciones, que posteriormente salió a rectificar sus dichos con un video en redes sociales, en el que se refirió a que las bancadas habían llegado a un acuerdo y no que el ministro Elizalde le hubiera ofrecido algo. Fue también el propio secretario de estado quien en otra entrevista aclaró que él no ofreció nada a Rivas. De todas formas, la confusión o no de Rivas, es el argumento con que el partido social cristiano y republicanos presentará este jueves la moción de censura. Por lo pronto, además, en el resto de la derecha quedaron en jaque con la movida de republicanos, pues aún no tomaban una decisión sobre la materia.

Presidente Boric envía nota de protesta a Argentina por dichos de Bullrich

El presidente Gabriel Boric confirmó que se envió una nota de protesta a Argentina tras lo dicho por la ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich, en torno a la presencia de la organización terrorista Hezbollah en territorio chileno. Primero la ministra Tohá había señalado que ese tipo de información no se comparte en un punto de prensa, como lo hizo la secretaria de estado argentina, sino con las naciones involucradas de forma seria y responsable. Así, el mandatario le exigió a la ministra de Seguridad argentina que si tiene antecedentes los entregue y que colabore, pero que no haga antecedentes así al ‘tun tun’ y a la rápida, sin probar absolutamente nada, dijo. Por lo pronto, hoy en un reportaje de investigación de radio Biobío, se da cuenta de la detención hace casi un año, de dos iraníes en el aeropuerto Nuevo Pudahuel al intentar abordar un avión de British Airways portando documentos de identidad ingleses robados y luego falsificados, dando cuenta de movimientos en Chile de ciudadanos de ese país con documentos falsificados.

Boric acepta hablar con Maduro sobre seguridad y el Tren de Aragua

Luego de las constantes polémicas entre Chile y Venezuela por la existencia o no del Tren de Aragua, el asesinato del teniente Ronald Ojeda y el desconocimiento de las autoridades venezolanas de acuerdos, el presidente Boric respondió al llamado que hizo el dictador Nicolás Maduro para conversar sobre seguridad cara a cara o personalmente. “Para eso justamente sirven las relaciones diplomáticas, para dialogar y resolver problemas” dijo el mandatario chileno.

Corte de Apelaciones declaró inadmisible recurso de apelación de general Yáñez

En un nuevo capítulo del intento de la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por evitar la formalización del próximo 7 de mayo, la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por la defensa del general. Ayer se conoció que las defensas de Yáñez; de su antecesor, Mario Rozas, y del exsubdirector de la institución, Diego Olate, buscan aplazar o anular su formalización debido al aumento de casos de violaciones a los Derechos Humanos, que pasaron de 400 a 1.386. Sin embargo, la Fiscalía rechazó la solicitud y ahora la audiencia de mayo es inminente. La fecha también es clave, puesto que La Moneda definió que si los tiempos procesales continúan como están estipulados, ese mismo día, Yáñez dejará el cargo de general director.

Prisión preventiva en Perú para Francisco Cowymans exgerente general de Primus Capital

El Primer Juzgado de Coronel Portillo en Perú decretó la prisión preventiva del exgerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans, luego que fuera detenido en el vecino país tras una orden de arresto internacional del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por no presentarse a la audiencia de formalización en la que se le imputarían los delitos de estafa, administración fraudulenta, lavado de activos, falsificación de instrumento privado y acceso informático indebido. Como dato curioso, en la audiencia la defensa relató que mientras se encontraba detenido, es decir entre el viernes pasado y ayer, Coeymans se habría casado con la modelo peruana Yoko Chong, lo que demostraría arraigo en el Perú. La jueza, sin embargo, señaló textualmente, “este documento fue elaborado para evadir la acción de la justicia”.

FMI entrega proyección de crecimiento para Chile con leve mejora

El Fondo Monetario Internacional (FMI) entregó de crecimiento para el mundo y nuestro país, en el que Chile aparece con un leve mejora respecto de sus estimaciones previas. Sin embargo, frente al resto del mundo, pierde terreno, según lo proyectado. En este contexto, el FMI proyectó una expansión del PIB real mundial del 3,2% tanto para 2024 como para 2025, la misma tasa que el año pasado. “Encontramos que la economía global sigue siendo bastante resistente”.

Hacker pone a la venta datos de más de 5 millones de argentinos, incluído el presidente Milei

Un hacker puso a la venta los datos de las 5,7 millones de argentinos entre los que se encuentra el presidente Javier Milei y decenas de figuras públicas y políticos. Se trata de documentos emitidos por la Agencia de Seguridad Vial que corresponden a licencias de conducir argentinas. El hacker pide 3.700 dólares para obtener las documentos de frente y dorso en buena calidad, lo que promociona a través de Telegram. El anuncio que hizo por la red social está compuesto de 3 licencias particulares: La del mandatario argentino, Javier Milei; la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y la del ministro de Defensa, Luis Petri

EE.UU. Justifica ayuda a Israel por “larga relación” en seguridad



De acuerdo al portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, la ayuda de su país a Israel para derribar misiles iraníes, se justifica por su “larga relación” en materia de seguridad. Estas declaraciones surgen luego que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski reprochase a sus socios no estar recibiendo la misma ayuda que el Gobierno israelí. Se informó además, que tras el ataque sin precedente de Irán a Israel este fin de semana, el presidente Biden se está coordinando con aliados y socios, incluido el G7, y con líderes de ambos partidos del Congreso, para entregar una respuesta integral contra régimen iraní. Además, en bombardeos en el sur del Líbano, la aviación israelí eliminó a los comandantes de la milicia chií libanés responsables de la planificación y ejecución de lanzamiento de misiles hacia territorio judío.