Caso Ronald Ojeda: Audio revela que viajó a Cúcuta con otros militares semanas antes de su asesinato

Nuevos antecedentes sobre el secuestro y asesinato del retirado teniente venezolano, Ronald Ojeda, se dieron a conocer anoche por Meganoticias. Se trata de un audio en el que el ex militar se refiere a una operación secreta para supuestamente derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. En la grabación, dirigida a un compañero, habla de un viaje a Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela, y le dice que es frustrante la situación y que por un pequeño error se está pagando bastante caro. Además, se refiere a la captura de Ángelo Heredia, excapitán del ejército venezolano. Heredia fue detenido por Venezuela y su situación se hizo pública el 22 de enero mediante un video en el que el capitán confesaba la operación para destituir a Nicolás Maduro. De acuerdo a la información de Meganoticias, Ojeda habría salido de Chile por un paso fronterizo no habilitado y habría llegado hasta Colombia junto a otros ex militares venezolanos. Tras la fallida operación, habría regresado a nuestro país en enero de 2024.

Con 17 detenidos por incidentes termina jornada del Día del Trabajador

Aunque la jornada de este uno de mayo partió con una mañana fría, pero con las marchas del día del trabajador congregando a miles de personas, el balance final estuvo marcado por los desmanes y desordenes ocurridos en la Estación Central. Finalmente carabineros informó de 17 detenidos por porte de bomba incendiaria, desórdenes, infracción a la ley 20 mil, usurpación de identidad y órdenes vigentes de arresto, entre otros delitos. El momento más complejo se vivió cuando los encapuchados lanzaron bombas molotov al interior de la Estación Central mientras había gente en su interior. En las imágenes se puede ver cómo lanzan los artefactos incendiario sin considerar a las personas.

Líder de la CUT critica aislamiento del gobierno en Día del Trabajador

Durante la conmemoración del Día del Trabajador, David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, tuvo fuertes críticas hacia el gobierno del presidente Boric señalando que ha aislado a las organizaciones sociales del debate público. Acuña destacó que, a pesar de algunos avances en materia laboral, estos son insuficientes para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. En la conmemoración, participaron los ministros de la Secretaría General de Gobierno, Álvaro Elizalde; Vivienda, Carlos Montes; y del Trabajo, Jeannette Jara, y culminó en el Centro Cultural Gabriela Mistral con actividades artísticas y discursos.

Presidente Boric llama a legislar con urgencia, pero no en caliente

Durante las conmemoraciones del día internacional del trabajador, el presidente Boric llegó hasta el Hosptital del Trabajador, de la Asociación Chilena de Seguridad, para participar de una ceremonia junto a figuras sindicales, pero también del mundo empresarial, como Ricardo Mewes, presidente de la CPC, en lo que podría ser visto como una señal de acercamiento, luego de semanas de declaraciones por la prensa que tensionaron el ambiente previo a la ENADE de hace algunos días. Lo de ayer podría ser visto como una señal de acercamiento al juntar a la CUT, la CPC y el gobierno en las instalaciones de un organismo, cuyo propietario es la Cámara Chilena de la Construcción. Durante su discurso, el mandatario enfatizó la relación intrínseca entre seguridad, libertad, democracia y justicia. El presidente también hizo hincapié en la urgencia de legislar sobre cuestiones permanentes de forma seria y consensuada, aludiendo a los recientes acuerdos parlamentarios como ejemplo de la necesaria prudencia y urgencia.

Senado y Cámara en días clave de votación sobre ley antiterrorista y RUF

Este día jueves está programada para las 16 horas una sesión especial del Senado para discutir y votar el proyecto de ley antiterrorista. Esto luego que pasara por las comisiones de Seguridad y Constitución de la corporación.

En paralelo, la Cámara de Diputados estará discutiendo diversos proyectos en comisiones. La de Constitución y Seguridad deben discutir las Reglas de uso de la fuerza que terminó con polémica el martes, tras la negativa de la diputada Orsini en dar la unanimidad por considerar que la discusión no debe ser acalorada y rápida, sino profunda y seria.

De todas formas, hay otros proyectos en la mira, como la Ley Corta de Isapres que también deben terminar su tramitación en los próximos días para resolver la aplicación del dictamen de la Corte Suprema sobre las aseguradoras privadas de salud y el mecanismo mediante el cual se harán las devoluciones a los sobre cargos efectuados por las tablas de facotores. El plazo para cumplir el fallo vence el próximo 12 de mayo, en diez días más.

Ministra Jara anuncia que solicitará reunión a Gral. Yáñez para mejorar materias laborales a Carabineros

En entrevista con CNN Chile, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, anunció que en los próximos días solicitará una reunión al General Ricardo Yáñez para encontrar la forma de aumentar las remuneraciones de las policía y ponerse a disposición para evaluar y fortalecer las materias laborales importantes para la institución.

Si bien, precisó que el encuentro aún no es solicitado por el periodo de duelo que ha vivido la institución por el asesinato de los tres uniformados en la Región del Biobío.

Fuertes crítica de la Casa Blanca a protestas estudiantiles, pero la crisis no parece disminuir en Universidades

En Estados Unidos, la Casa Blanca criticó las protestas contra la guerra de Gaza en la Universidad de Columbia en Nueva York, al asegurar que la toma por parte de los estudiantes de un edificio del centro educativo no forma parte de una manifestación pacífica. Más de 100 estudiantes fueron arrestados anoche durante un operativo de la Policía de Nueva York para desalojar el edificio Hamilton Hall, tomado por un grupo de universitarios ese mismo día en la madrugada. Pero el fenómeno se está extendiendo por todo el país con campamentos en edificios universitarios. En la Universidad de California también hubo enfrentamientos anoche cuando la policía desarmó los campamentos que se habían instalado. Situaciones similares se están viviendo en Australia, Inglaterra y otros países en que estudiantes universitarios arman campamentos en las universidades para protestar por la guerra en Gaza.

Familiares de secuestrados cortan autopista en Tel Aviv para evitar ataque sobre Rafá

Un grupo de familiares de secuestrados por el grupo terrorista Hamás, cortó este jueves una autopista en Tel Aviv como medida de presión para pedir al gobierno de Banjemín Netanyahu que no ordene el asalto a gran escala que tiene previsto el ejército israelí en contra de la ciudad de Rafá. Para los familiares, de concretarse el ataque, la vida rehenes que aún premanecen en cautivos por Hamás, corre serio riesgo.