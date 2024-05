Isapres: Ley corta se verá este lunes en las salas de ambas Cámaras en la última oportunidad

La comisión mixta despachó al Senado la ley corta de isapres con amplio acuerdo de los sectores, aunque algunas normas no dejaron contentos a todos. Pese a todo, entre el oficialismo y la oposición se catalogó como un buen acuerdo. Aunque no se rebajó la deuda total, sí se acomodaron los planes de pago, flujos de caja y descuentos. Fueron muchas horas finales de negociación a puertas cerradas entre los integrantes de la comisión. Ahora, el acuerdo debe esperar a ser votado el lunes por el Senado, en una sesión programada entre las 14:00 y 16:30 horas. Luego, esa misma tarde será el turno de la Cámara de Diputados de revisar el texto, que debería ser aprobado al filo del plazo para que comience a regir el fallo de la Corte Suprema, que si bien se indica es este domingo 12 de mayo, tiene hasta el lunes 13 hasta las 23:59 para que proyecto sea promulgado.

Presidente Boric anunció que recurrirá al CDE por colusión en mercado del gas industrial que afectó al oxigeno en la pandemia

La acusación de la Fiscalía Nacional Económica en contra de las empresas Indura y Linde escaló hasta el presidente de la República. Si bien, Linde reconoció los hechos tras activar el mecanismo de delación compensada, Indura ha negado las acusaciones y al contrario, señala que sus propias indagatorias le dan la razón. Pese a todo esto, el Presidente anunció acciones a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, para que presente los antecedentes al CDE para evaluar acciones legales. La molestia del mandatario se produce porque el período en que se habría producido el acuerdo para manejar el mercado del gas industrial (que incluye elementos como el oxigeno para hospitales y centros médicos) habría sido entre 2019 y 2021, en decir en plena pandemia y uno de los afectados habría sido el Hospital Félix Bulnes, uno de los centros médicos más grandes de la región metropolitana.

Comandante en Jefe del Ejército releva y pide llamado a retiro de General a cargo de regimiento tras marcha en Putre

El comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, decidió relevar del mando al comandante de la brigada Huamachuco y al comandante en jefe de la Sexta División de Ejército y proponer su retiro de la institución por su responsabilidad de mando a raíz de los hechos desencadenados por la fatídica marcha en la que murió el soldado Franco Vargas y otros 45 resultaron con una infección respiratoria. Más aún el General Iturriaga, luego de 12 días de ocurrida la tragecia, reconoció “falta de diligencia” en la información entregada sobre la muerte del conscripto. Ante las voces que piden su salida del cargo, Iturriaga señaló que el presidente tienej la última palabra sobre su mando. Mientras, la Corte suprema designó una ministra en visita para investigar la fatal campaña. Se traba de la presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book.

Tianqi continúa arremedita contra acuerdo entre SQM y Codelco por explotación del litio

El gerente general de Tianqi Lithium, Frank Ha, insiste en que el pacto entre SQM y Codelco debe ser votado por los accionistas de la miniera química, y advirtió en que no dudará en tomar acciones legales. La firma de origen Chino, Tianqi, tiene un 22% de la propiedad en SQM y tres directores. A través de un comunicado la firma asiática señaló que ven con preocupación y curiosidad que SQM insista en no convocar a la junta de accionistas para votar el acuerdo con Codelco. Como ha sido habitual, SQM respondió que el acuerdo fue votado en mayoría del directorio, incluidos los representantes de Tianqi. Esta última anunció que defenderá su derecho en tribunales de ser necesario.

Abogada de Julian Assange pide que gobierno interceda por el periodista ante Estados Unidos

Jennifer Robinson, la abogada del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, pidió este miércoles en Santiago al Presidente Gabriel Boric que interceda por el periodista australiano para que “Estados Unidos ponga fin al caso”, a pocos días de que se retome en Londres su proceso de extradición. “Por cuestión de principios y por la libertad de expresión, esperamos que el presidente Boric se reúna con nosotros y apoye a Julian Assange”, dijo Robinson, quien participó en un conservatorio sobre el caso organizado por la ONG latinoamericana Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), en la Biblioteca Nacional de Chile. El Tribunal Superior de Londres informó en abril que proseguirá el próximo 20 de mayo con el proceso de extradición de Assange, después de que Estados Unidos presentase la información que se le requirió en forma de garantías sobre el tratamiento del periodista en ese país.

Contraloría tomó razón de reglamento de grabado de vidrios en autos que había sido retirado provocando incertidumbre entre automovilistas

Este miércoles, la Contraloría tomó razón del reglamento del Ministerio de Transportes que establece las características del grabado de la patente en los vidrios de los vehículos particulares, obligatorios para transitar. Si bien la nueva ley contra la venta de vehículos robados, a la que pertenece ese reglamente, fue promulgada en septiembre de 2023, este último fue presentado recién en marzo de este año. Sin embargo hace poco menos de un mes fue retirado para realizar algunos ajustes, y reingresado hace pocos días, el pasado 2 de mayo.

Escándalo de corrupción sacude al gobierno de Petro en Colombia

En Colombia, quedó al descubierto un caso de corrupción por el robo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y golpea directamente al Gobierno colombiano, del que salió una consejera presidencial, y también al partido Alianza Verde, del que renunciaron los ex alcaldes de Bogotá Claudia López y Antanas Mockus, dos de sus figuras más reconocidas. Tras conocerse el escándalo, el Presidente Gustavo Petro aseguró que la pidió a la Fiscalía investigar todos los contratos del citado organismo en los últimos años y agregó que “ser de izquierda no es una vacuna contra la corrupción” pues ese delito “está en todos los partidos y en todos los rincones”.

Presidente Biden asegura que Dondald Trump no reconocerá su derrota en las presidenciales

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró en una entrevista que su rival por el Partido Republicano, Donald Trump, no aceptará los resultados de los comicios en el caso de que sufra una derrota. “Les prometo que no lo hará, lo cual es peligroso”, le dijo a CNN. En la misma conversación, aseguró que muchos líderes mundiales le urgen a ganar porque la democracia norteamericana está en juego. La semana pasada Donald Trump se mostró reacio a aceptar los resultados. “Si todo es honesto, aceptaría con gusto los resultados. Si no es así, hay que luchar por los derechos del país”, declaró el magnate inmobiliario en una entrevista.

Biden y Trump mantienen una fuerte pelea por tratar de consolidarse en los sondeos de intención de voto, aunque no parece haber mucha diferencia entre ellos y a esta altura expertos señalan que la elección del 5 de noviembre aún está abierta.