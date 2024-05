Caso Audios: Habla Leornarda Villalobos, quien grabó conversación con Hermosilla y Sauer

Se abre un nuevo capítulo en el caso Hermosilla. Anoche, la abogada Leonarda Villalobos finalmente rompió su silencio y conversó con Chilevisión noticias sobre la grabación que desencadenó el escándalo que tiene a Daniel Sauer y a Luis Hermosilla como protagonistas. Según dijo a Chilevisión, ella habría grabado la conversación para demostrarle a Rodrigo Topelberg, socio y mejor amigo de Daniel Sauer, que el factoring de ambos estaba en cosas irregulares. Sin embargo, reconoce que sintió rabia cuando supo que Factop además, le había emitido facturas a sus empresas y las de su marido sin su consentimiento. En la entrevista aseguró que respecto de los pagos por 100 millones de pesos para funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que se mencionan reiteradamente en el audio, no hay tales pagos. Y negó haber pagado alguna vez a algún funcionario de impuestos internos ninguna suma de dinero por información.

General Yáñez informa que entregó propuesta de bono trimestral para Carabineros



Según dio a conocer el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se le entregó al gobierno una propuesta de bono trimestral para los funcionarios que mantengan una participación laboral activa durante el trimestre previo al pago de esta asignación, lo que beneficiaría a unos 50 mil funcionarios de planta y contratado por resolución. Desde el gobierno al parecer no ven con buenos ojos el mecanismo del incentivo. El general Ricardo Yáñez, anunció anoche que ya hicieron la propuesta y que esta tiene que ser analizada por la autoridad. Esto se da a conocer luego de que el Presidente Boric en su discurso durante la conmemoración del nonagésimo séptimo aniversario de Carabineros hablara de que el gobierno va a elaborar una propuesta con Hacienda para valorar el trabajo de los funcionarios.

CMF y Sernac atentos al ciberataque sufrido por el Grupo Santander y datos de chilenos

El ciberataque a las bases de datos del Grupo Santander y que derivó en el “acceso no autorizado” a información de clientes de Chile, España y Uruguay, mantiene en alerta a las autoridades nacionales. La Comsiónn para el Mercado Financiero está monitoreando la situación y dio instrucciones al banco para que entregue detalles de las medidas que está implementando, mientras el Sernac ofició a la compañía para asegurar que las medidas respecto de la protección de los datos personales de los clientes se estén tomando. Santander ha dicho que se trata de un proveedor de servicios, externo al Grupo Santander en España, fue afectado por un acceso no autorizado a una de sus bases de datos. Respecto de Chile, los ciberdelincuentes pudieron acceder a información de los clientes, pero no a información que de acceso a sus cuentas o fondos en el banco.



Puerto Coronel: 50 días en paro con accesos bloqueados y ministra Jara llama a buscar soluciones

50 días de paralización lleva el Puerto Coronel, en el que funcionarios del terminal marítimo mantienen los accesos bloqueados e interrumpen las operaciones incluso con hechos de violencia. Esta medida de presión ha tenido un costo significativo para la región del Biobío. La ministra del Trabajo, consultada por esta situación, llamó a la empresa a buscar soluciones para retomar la actividad productivas. Hay unos 600 trabajadores que quieren retornar a las labores, pero el conflicto lo ha impedido.

Asociación de Industriales Químicos convocará comité de ética por caso de colusión

La asociación de industriales químicos condenó la colusión protagonizada por Indura y Linde, dos empresas miembros del gremio. Además, advirtió la activación del comité de ética que “permitirá recabar antecedentes y revisar posibles acciones a seguir en el marco de este caso”. Esto luego que la fiscalía nacional económica solicitara al tribunal de la libre competencia aplicar a Indura una multa de 31 millones de dólares por colusión con la empresa Linde entre noviembre de 2019 y enero de 2021. Linde se autodenunció.

Solicitan auditoría para determinar porqué hospital Sótero del Río borró 323 mil consultas de lista de espera

De acuerdo a un reportaje de Tele13, una auditoría del Servicio de Salud Metropolitano sur Oriente reveló que el hospital Sótero del Río borró 323 mil interconsultas de las listas de espera en forma masiva, sin respetar la norma y con procedimientos que nunca se hicieron. Esta auditoría derivó en un sumario para ver el alcance de esta situación y las responsabilidades finales.

Argentina retorna a inflación de un dígito: Abril registró un 8,5%

La inflación en Argentina al parecer está retornando a niveles de cierta normalidad. En abril llegó al 8,8%, luego de 5 meses de una fuerte alza en el indicador, tras las medidas económicas del gobierno de Javier Milei. Aunque la tasa interanual sigue siendo altísimo y está en 289,4%, según el instituto nacional de estadísticas y Censos de ese país. Algunas de las explicaciones estarían en el freno a la emisión para financiar el tesoro y una política monetaria muy restrictiva. El gobierno, eso sí, ha postergado algunos ajustes y aumentos en tarifas para moderar las tasas de inflación.

Putin apoya plan de China para resolución pacífica de guerra con Ucrania

En una entrevista publicada este miércoles, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que apoya el plan de China para una resolución pacífica de la crisis ucraniana, en referencia a la invasión de Rusia a Ucrania. El líder ruso afirmó que Beijing comprende perfectamente lo que había detrás de la crisis.

China presentó hace más de un año un documento con 12 puntos con principios generales para poner fin a la guerra, sin entrar en detalles. Rusia y Ucrania recibieron el documento tibiamente, mientras que para Estados Unidos representaba una falsa narrativa de Rusia y que más encima no condenaba la invasión.