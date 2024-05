Investigación por Hezbollah en Chile. Ministra Tohá: “No hay ninguna amenaza detectada”

Nuevamente el tema de hezbollah en Chile ha vuelto a tomar parte de la conversación. Antes fue el anuncio de la ministra argentina Patricia Bullrich que dio a conocer por la prensa, sobre movimientos en la denominada triple frontera norte, es decir, Perú, Bolivia y Chile. Esos antecedentes fueron entregados a Chile luego de la molestia del gobierno local por cómo se dio a conocer la información y desde el ministerio del interior se señaló que no se trataba de nada nuevo. Ahora, un reportaje del medio ex-ante vuelve a poner el tema en la palestra, sin embargo, la Ministra del Interior ratificó anoche ante la comisión de segurdidad del Senado que se trata de información antigua y que no hay ninguna amenaza detectada de Hezbollah en Chile. Lo que sí está claro, y tal como lo reveló El Mostrador ayer, hay dos ciudadanos Iraníes que ingresaron con pasaportes falsificados, que fueron detenidos, pero que luego salieron del país por un paso no habilitado, luego que la fiscalía no actuara en los plazos correspondientes y se les perdiera la pista.

Molestia en la oposición por suma urgencia a proyecto de pensiones

Con sorpresa se tomaron en la oposición la suma urgencia que el gobierno le asignó a la reforma a las pensiones. Este trámite da un plazo de 15 días para que el proyecto esté totalmente despachado. Si bien, la suma urgencia se asignó el martes, fue ayer que parlamentarios opositores manifestaron su molestia en la comisión de la cámara del Senado. Esto ocurre cuando hace unos días el presidente había llamado a esta comisión y al Senado a aprobar la idea de legislar la reforma de pensiones antes de que termine mayo. Desde el gobierno han reconocido que cualquier reforma estructural deberá aprobarse antes de que se inicie el ciclo electoral que parte con las municipales en octubre, aunque algo se verá antes con las primarias para las municipales.

Compromiso de condonación del CAE previo a la cuenta pública abre debate sobre uno de los compromisos de campaña

El anuncio del ministro Mario Marcel de que en septiembre se ingresaría un proyecto para la condonación del CAE, tal y como fue el compromiso del gobierno en la campaña, abrió el debate nuevamente en torno a la medida, que sería anunciada en el discurso del próximo 1 de junio durante la cuenta pública del presidente Boric. En general el anuncio de Marcel fue recibido como una buena noticia, sobre todo desde el oficialismo. Mientras, en la oposición se levantó la alerta respecto de beneficiar a quienes no están al día en desmedro de aquellos que han hecho el esfuerzo de pagar cuando corresponde.

Gobierno se desmarca de dichos de General Yáñez sobre rol de Carabineros en procesos constitucionales

Sin autocríticas, el general director de Carabineros atribuyó a su institución la salud de la democrática del país, luego de señalar que estuvieron a la altura de los desafíos, más allá de los errores puntuales que puedan haber cometido o excesos que pueda haber ocurrido y que están siendo investigados. Estas frases son las que generaron la reacción de parlamentarios oficialistas, sobre todo desde el Frente Amplio, quienes consideraron estas palabras como un acto de deliberación y que daba la razón a quienes piden la salida del general. El gobierno, en tanto, no quiso entrar en la polémica y la ministra vocera atribuyó a distintos actores el proceso político que desencadenó los dos intentos constitucionales y el sostenimiento de la democracia.

Dirección Meteorológica emite alerta por heladas matinales para los próximos cuatro días

Al menos por cuatro días continuarán las bajas temperaturas en la zona central, aunque ahora el frío que se espera será más intenso que el que se ha sentido en los últimos días. Hasta 3 grados bajo cero se espera para las madrugadas del viernes, lo que generará heladas entre las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins en los sectores precordilleranos y del valle. Ya este mismo jueves las temperaturas descendieron por bajo el cero. Ante este escenario, la Dirección emitió una alerta agrometeorológica que se extenderá hasta el domingo. Luego del frío, los primeros pronósticos indican que la próxima semana se podrían registrar lluvias en la zona central.

Fuera de riesgo vital primer ministro de Eslovaquia, aunque permanece grave, tras atentado en su contra

De acuerdo a lo informado por gobierno de Eslovaquia, el primer ministro Robert Fico, de 59 años, se encuentra fuera de riesgo vital, a 24 horas del atentado en su contra perpetrado por un hombre de 71 años que le disparó en al menos 5 oportunidades. El sujeto está detenido y hasta ahora se desconocen las motivaciones para atentar contra Fico, ya que se ha logrado saber que en su vida se desempeñó como guardia de seguridad y ahora pertenecía a un club literario. Fico es el político eslovaco que mayor cantidad de tiempo ha ocupado el cargo de primer ministro, con 10 años en el total de sus períodos y acababa de ser reelecto ahora en abril.

Temprano este jueves habló el director del hospital donde se encuentra ingresado y anticipó que aunque ha evolucionado en forma positiva, su estado “sigue siendo grave”.

China y Rusia firma un acuerdo para profundizar sus relaciones estratégicas

Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, respectivamente, firmaron este jueves un acuerdo que profundiza las relaciones estratégicas entre ambos países cuando se cumplen 75 años de relaciones diplomáticas entre ambos gigantes asiáticos. Se trata además, de la primera salida de Rusia de Vladimir Putin desde que asumió su quinto período al frente del gobierno tras arrasar en las últimas elecciones, cuestionadas por observadores internacionales.

Ucrania asegura que situación de Járkov es estable ante avance del ejército ruso

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aseguró que la situación en la región de Járkov, en el norte del país, se encuentra “parcialmente estable” ante los últimos avances del Ejército ruso, que ha provocado el desplazamiento de miles de personas. En ese sentido, señaló que las fuerzas rusas “están siendo destruidas” a través del uso de artillería, drones e infantería. Para Zelenski se trata de un movimiento de “distracción”, ya que recordó que se están produciendo combates en la región opuesta, en la zona del Donestk