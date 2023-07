Juan José Lyon y corporaciones municipales: “No ha fallado la regulación, sino que no hay”

El director ejecutivo de América Transparente analizó la actual falta de regulación en el sistema de convenios entre el Estado y las fundaciones sin fines de lucro, a partir de los antecedentes que reveló el caso Democracia Viva. “Acá no ha fallado la regulación de estas contrataciones, sino que no hay regulación, y eso es lo que estamos enfrentando ahora. El paso más obvio es regular este tipo de contratos y pasar hacia lo que existe con las compras públicas”, señaló. Lyon agregó que, al igual como está ocurriendo con las fundaciones, hay que aprovechar el caso de Vitacura -y la formalización de Raúl Torrealba- para revisar a las corporaciones municipales. “No tiene que ver con el color político. Municipalidades de la RM, de regiones, grandes, pequeñas, muchas tienen cero transparencia. Estamos hablando de miles de millones que se traspasan a estas corporaciones todos los años y que, al igual que con las Fundaciones -como Democracia Viva-, no sabemos quiénes trabajan ahí, ni en qué se están gastando los recursos, porque la transparencia todavía no llega a esas entidades. El caso Torrealba ojalá sirva como impulso para los gobernantes”, indicó.