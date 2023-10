Marco Enríquez-Ominami sobre Argentina: “No creo que haya un problema de gobernabilidad”

Desde el comando de Sergio Massa, el pasado 22 de octubre, el excandidato presidencial chileno celebró el paso a segunda vuelta del ministro de Economía trasandino, señalando que “el cambio requiere tranquilidad y seriedad”, para enfrentar “el caos” que representa la opción de Javier Milei. En conversación con El Mostrador, Marco Enríquez-Ominami refuerza la idea de que las soluciones para Argentina requieren de prudencia y unidad, y en eso radicaría el posible éxito de Massa.

Respecto del “voto joven” que hoy respalda a la candidatura de Milei, indica que “son una fuerza que hay que leer y hacer una autocrítica”, en un contexto de desconfianza ante el sistema de partidos. En tal sentido, añade que frente a los discursos de “insolencia vacía”, los sectores progresistas parecen “conservadores, porque defienden la democracia y el Estado”.

“Para analizar a Argentina tenemos que hacerlo con las coordenadas argentinas y, en esa línea, la elección del domingo no es tan original, es sorprendente, pero no es tan loco, tiene lógica. Tienen dificultades indiscutibles, pero no creo que haya un problema de gobernabilidad. (…) No ha habido un estallido social, porque ellos funcionan bajo otras coordenadas, tienen una política expansiva en lo social”, sostiene.

Por otro lado, si bien Enríquez-Ominami actualmente no milita en ningún partido político, sigue muy de cerca el rumbo que ha tomado el proceso constitucional chileno, al que califica como “patético”. “Cuando una izquierda solo habla de impuestos y una derecha odia al Estado, es el sinsentido. Creo que va a ganar el ‘En contra’, tengo esperanza, para ponerle un corte al debate constituyente. Hay que avanzar en un camino distinto de soluciones”, señala.

En ese sentido, reitera que la propuesta de Constitución “no cambia en nada la crisis de representatividad que tiene Chile. Votar ‘A favor’ es quedarse en el peor de los mundos, creyendo que avanzaste sin avanzar. Prefiero que el Gobierno cree empleo en el corto plazo y en el mediano plazo trabajemos por una agenda de derechos sociales”

En cuanto a su futuro político, afirma que trabajará todo el 2024 por la unidad en las candidaturas municipales y en las gobernaciones regionales. “Quiero ayudar a la máxima unidad del progresismo, esa es mi máxima obsesión”, recalca.

En otro ámbito, sigue abierto un juicio oral en su contra por delitos tributarios, investigación iniciada el 2015 y que se extiende hasta hoy, tras declararse inadmisible el recurso de amparo para el sobreseimiento definitivo interpuesto este año. “Demostré una y otra vez que fueron sesgados, lo que es una violación al derecho y al debido proceso. Es un proceso que va a tener diez años, que no termina nunca. Yo pido el mismo trato, y lo que he recibido es un trato especial solamente porque fui una amenaza para algunos políticos. Voy a ganar, estoy seguro de que voy a ser absuelto, porque es un absurdo”, advierte.