Plebiscito 2023: Expertos analizan la degradación del lenguaje electoral y la virulencia en campaña

Para el académico de la Facultad de Comunicaciones UC, Eduardo Arriagada, esta campaña ha estado marcada por un “discurso que ha tenido una virulencia mayor, donde lo más simbólico fue el ‘que se jodan'”.

“Puede tener que ver con la dificultad que tienen hoy día las campañas de llegar a la gente con voto obligatorio, y que haya claridad en el votante. Es tan confuso un plebiscito constituyente, que con el sistema de publicidad política que tenemos en Chile se hace muy difícil en una campaña ser eficiente”, señaló.

En la misma línea, el académico e investigador de la Escuela de Periodismo UNAB, Andrés Rosenberg, advierte sobre la “falta de civilidad” en el lenguaje electoral, e identifica cambios en el discurso político que llegaron para quedarse.

“Hay un montón de tecnicismos que se van a ir adaptando y no me cabe duda que se van a ir afinando en la medida que los comandos y partidos políticos se den cuenta de cuál es el contenido que genera más reacciones. Porque hoy día no interesa tanto qué tipo de reacción se genera, sino que el número de reacciones”, afirmó.

Arriagada, agrega que en el campo de las redes sociales, “si uno no trabaja el espacio y le pasa el control de esto a las plataformas, a los algoritmos, siempre va a haber un sesgo de la red para fomentar temas más emotivos”.

“Lo que estamos viviendo también es producto de los actores políticos y de los intereses de esos actores, porque yo creo que tenemos una legislación de la publicidad de campaña muy débil y poco eficiente, por ejemplo, nadie ve la franja”, señaló. Asimismo, indica que el sistema “tiene un incentivo un poco perverso al exigirle a estos expertos en campaña que hagan las cosas un poco más extremas, y yo creo que nos estamos comprando un problema que era bastante predecible”.

Finalmente, Rosenberg enfatiza en que “hay una marea informativa que no va a tener un flujo muy sano en el corto plazo, ya que se van a seguir utilizando mecanismos más efectistas que efectivos. (…) Donde también las figuras tradicionales que uno pensaba que eran más influyentes en la política chilena, van a dejar de ser recursos importantes”.