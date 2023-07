Avión de LATAM derrapó en un aeropuerto de Brasil y destruyó parte de pista de aterrizaje

El incidente en cuestión ocurrió durante la mañana del miércoles a las 09:20 horas (08:30 en Chile) con un vuelo comercial proveniente de Sao Paulo con destino Florianópolis.

El pasado miércoles en el aeropuerto de Florianópolis se vivieron momentos de tensión en el avión Airbus A321 de la aerolínea LATAM. Esto luego de que la aeronave comercial derrapará en un aterrizaje dañando parte de la pista.

Desde la compañía indicaron que el avión “excedió los límites de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Santa Catarina”. El accidente no registró heridos y los 172 pasajeros fueron rescatados sin problemas, además de los 7 tripulantes a bordo.

Las cámaras de seguridad del aeropuerto registraron el accidente, en donde se ve a la aeronave derrapando lo que provocó daños en la pista aterrizaje, lo que obligó el cierre del terminal aéreo y la suspensión indefinida de los vuelos hacia y desde Florianópolis.

Por el momento continúan los trabajos de las autoridades para establecer las causas del accidente. Desde Brasil precisan que es probable que un neumático roto provocó el hecho.

🚨#ÚltimaHora: el Airbus #A321 PT-MXM de LATAM ha sufrido una salida de pista durante el aterrizaje por la pista 32 en el aeropuerto de Florianópolis, al sur de Brasil. El avión estaba operando el vuelo LA3300 desde Sao Paulo.

No se han reportado heridos y de momento el… pic.twitter.com/rWKszYL7GX

