Presidente Lasso avanza en explotación de petróleo en reserva amazónica

“Técnicamente tampoco es posible cerrar un pozo petrolero de la noche a la mañana. No es posible. Nos estamos yendo por el camino de ‘es inaplicable la consulta’. No es posible aplicar el sí. Comprendan que no es posible. Vamos a sostener esta posición el mayor tiempo posible”, dice el presidente de Ecuador Guillermo Lasso en un video grabado por representantes de la comuna Kichwa Boca Tiputini, en una reunión con el mandatario en el palacio de Carondelet y que fue filtrado en redes sociales.

En esa reunión —que se realizó, según informó la Presidencia de ese país, porque las comunidades están preocupadas— participaron representantes de las provincias amazónicas que están por la continuación de la explotación del crudo: el denominado bloque 43. Este está compuesto por territorios como Sucumbíos y Orellana, donde se ubican los mayores campos petroleros y donde la economía local depende de esta actividad.

El pasado 20 de agosto los ciudadanos votaron a favor de parar la explotación petrolera que está en la reserva natural del Yasuní, una de las zona con mayor biodiversidad del planeta. Tras el resultado, el gobierno declaró en un comunicado que “respetaría la decisión democrática de los ecuatorianos manifestada en las urnas este 20 de agosto de 2023, respecto a dejar el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo (…) En apego a los más altos principios democráticos que han caracterizado a esta administración, el Ejecutivo siempre ha sido y será respetuoso con la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada mediante el poder de su voto”.

Ambientalistas en alerta

Por ello, los activistas están en alerta para resistir a los ataques a la voluntad popular, en especial porque la candidata que tiene más posibilidades de ser electa en las próximas elecciones del 15 de octubre, Luisa González, está por continuar con la explotación petrolera.

“Es casi un sentido común de todas las organizaciones sociales que lo que tú alcanzas en las urnas, luego tienes que defenderlo en las calles”, dijo en OpenDemocracy, Alejandra Santillana, integrante de Yasunidos, el colectivo ambientalista que impulsó la campaña para la consulta popular.

“Vamos a estar muy vigilantes”, agregó la vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Zenaida Yasacama.

El Yasuní, un bosque húmedo tropical de más de 1 millón de hectáreas en el corazón de la Amazonía, fue declarado reserva de biosfera en 1989 por la Unesco. En ella habitan más de 1.500 especies de animales y varios pueblos indígenas.