Consultor humanitario internacional: el conflicto Israel-Hamás es el “peor que he visto”

Alejandro Zurita, master en Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, y especializado hace 23 años en asistencia humanitaria en zonas de crisis y post-crisis, indicó que, dada su experiencia en distintos conflictos internacionales, el reciente entre Israel y Hamás es “la peor crisis humanitaria que ha visto en su vida”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el especialista explicó los motivos para creer que el conflicto es la “peor crisis humanitaria” que ha visto. Uno de los motivos es el control que ejerce uno sobre el otro. “¿Controla Palestina el movimiento de los israelíes? No. ¿Controla Israel el movimiento de los palestinos? Sí, profundamente, con permisos, con seguimiento de personas, es decir, una persona que quiere ir desde Gaza a Cisjordania tiene que pedirle permiso a los israelíes”.

Otro motivo es el control de las necesidades básicas: “¿Controla Palestina las necesidades básicas de Israel? No. ¿Controla Israel las necesidades básicas de Palestina? Por supuesto, controlan a partir del cierre de Gaza, controlan a partir de cortar la electricidad cuando quieren, controlan a partir de permitir el ingreso de suministros cuando quieren, es decir, hay un control también unilateral desde Israel hacia hacia los palestinos”.

“El control económico también, ¿Pueden los palestinos exportar libremente su producto y producir? No. ¿Pueden los israelíes producir y exportar libremente? Sí”, agrega.

El punto “más grave” a juicio de Zurita es la “invasión territorial. La política de asentamientos es lo más grave y lo que no permite que el conflicto termine. Mientras exista la política de asentamiento, que es invasión territorial, para ampliar el territorio israelí, no va a haber paz en ese rincón del mundo. Es decir, en este momento hay quinientos mil colonos ocupando cinco mil kilómetros cuadrados, correspondientes a más o menos el 10% y son más o menos doscientos cincuenta y cuatrocientos asentamientos. Eso es una invasión de territorio de otro país”.

Zurita, quien ha vivido tanto en Israel como en Gaza, dice que esto es “un tema que te afecta profundamente porque todos hemos visto pobreza. Hemos visto pobreza en Chile o en Latinoamérica y duele verla. Otra cosa es una guerra -acabo de estar en Ucrania- y también duele mucho pero la gente puede escapar”.

Este escape de la gente no ocurre en Gaza, porque “el problema es que a la crisis humanitaria, sumando un permanente bombardeo y sumando a que no puedes escapar de la crisis; yo te digo de todas las crisis humanitarias que he visto en mi vida, esta es la peor porque ni siquiera puedes escapar. Estás enclaustrado donde están bombardeando; no tienes agua, no tienes comida”.

“El trauma que se genera es brutal, como en todas guerras, pero ahí el trauma, me acuerdo hablar con mucha gente y lo que más afecta a la gente, no solo en Palestina; también, por ejemplo, en Ucrania ahora, es el trauma que genera, la violencia que es, y la injusticia que es”, cerró.