Muestran momento en que madre de Mia Schem, de origen chileno, se entera que fue liberada por Hamás

Este jueves se viralizó un video que muestra el momento en que la madre de Mia Schem, una joven de origen chileno que fue secuestrada por Hamás, se entera de que fue liberada.

La joven de 21 años estaba en el festival de música “Tribe of Nova” cuando fue secuestrada en medio de los ataques que realizó Hamás a Israel el pasado 7 de octubre. El lugar del festival estaba a cinco kilómetros de la barrera que separa a Israel de Gaza.

Recién el pasado 16 de octubre se confirmó que Mia estaba con vida y que era una de las rehenes que tenía Hamás al publicar un video en que se le veía herida de un brazo mientras recibía atención médica.

Al momento de enterarse del paradero de Mia, la familia por parte de su abuelo solicitó ayuda a nuestro país y al Presidente Gabriel Boric para saber más noticias de su paradero.

Con el comienzo de la tregua entre Israel y Hamás, la joven fue liberada este jueves.

En un video se puede apreciar cuando la madre de Mia se entera de la liberación de su hija estallando en llanto y muy emocionada fue abrazar a otro integrante de la familia.

The mother of Mia Shem, a 21 year old Israeli-French hostage, receives the phone call that tells her: Mia has been released pic.twitter.com/RKEMAsYcPw

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 30, 2023