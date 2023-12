Las interrogantes acerca de Javier Milei, a pocas horas de que asuma la presidencia de Argentina

La segunda vuelta es una elección donde él encarnaba la oposición al partido de gobierno, en un contexto donde los partidos de gobierno en toda América Latina no se reeligen desde 2019, salvo el caso del Partido Colorado en Paraguay.

Y con una situación muy mala en Argentina, una inflación de 150% y una pobreza de 40%, no sorprende que el partido de gobierno haya perdido y la gente busque un reemplazo.

-Este 40º aniversario es en algún sentido un momento bisagra. En Argentina el desarrollo económico no ha sido particularmente exitoso, pero la democracia demostró ser muy capaz de soportar crisis. Hay que ver qué capacidad tiene en este momento de hacer frente a un desafío nuevo. Y ver si Milei es una reestructuración política -la emergencia de una nueva coalición que va a funcionar dentro del sistema democrático- o si es un personaje que puede poner en riesgo la democracia argentina.

Por ahora es un presidente muy débil, minoritario. Frente a las políticas que propone, que pueden generar mucha protesta y descontento, está buscando una coalición legislativa condicional a ciertas leyes, pero no necesariamente leal si las cosas se ponen mal y hay un juicio político.

Muchos presidentes minoritarios en América Latina no han podido terminar su mandato cuando enfrentan contextos de crisis, protesta social y una caída dramática de su popularidad. O sea, podemos ver una crisis institucional que no necesariamente resulte en que él se transforme en un Bukele y haya una concentración de poder, sino más bien una ausencia de poder.

Tendría un costo social gigantesco que él tratara de concentrar poder. Primero requeriría que haga algo que le diera enorme popularidad. Y con una sociedad civil tan movilizada y organizada como la argentina, me parece difícil que lo logre, pero siempre hay una primera vez.

-A mí eso es lo que más me preocupa: la protesta social y el grado de violencia que eso pueda desencadenar.

-Veo un riesgo de inestabilidad política y de represión que pueda generar una reacción social también. Y hay comentarios, que por ahora no son más que comentarios, por ejemplo del expresidente (Mauricio) Macri como llamando a grupos progobierno a defender al gobierno en la calle de las protestas, que no me parecen particularmente productivos. Por eso hay muchos signos de interrogación que tienen más que ver con la protesta social y cómo se maneja ese tema.