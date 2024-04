Joe Biden y Xi Jinping hablan por teléfono para “gestionar tensiones”

El presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping hablaron por teléfono el martes (02.04.2024) para “gestionar las tensiones” entre las dos superpotencias.

Es la primera conversación directa entre los dos dirigentes desde una cumbre celebrada en noviembre en California, marcada por un deshielo en el tono, aunque no en la rivalidad a largo plazo, entre las dos mayores economías del mundo.

Según una funcionaria de la Casa Blanca, esta conversación al más alto nivel precede un viaje a China de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, “en los próximos días”, y del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, “en las próximas semanas”.

El diálogo no tenía como finalidad hacer “anuncios”, sino “un balance” tras la cumbre de California, dijo.

