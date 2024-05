Milei anuncia baja de impuestos y se acerca a gobernadores en Día Nacional

El presidente de Argentina, Javier Milei viajó a Córdoba junto a personas de su Ejecutivo tras participar a primera hora del día en un tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires con motivo del Día de la Patria.

Ya en Córdoba anunció una “reducción significativa” de impuestos y tendió la mano a los gobernadores provinciales, ya que no pudo celebrar su Pacto de Mayo. El presidente, que había señalado esta fecha como hito para un pacto de ‘refundación nacional’ junto a los gobernadores provinciales’, pero que no pudo cumplir por la falta de acuerdo con los regidores locales y la no aprobación previa de su proyecto estrella, la ‘ley bases’, volvió a “reiterar esa convocatoria” y la extendió “fraternalmente”.

La ley ómnibus

Milei aludió a su discurso del 1 de marzo, pronunciado ante el Congreso de la Nación en el comienzo del período de sesiones ordinarias, en el que, según dijo este sábado, ofreció “sin revanchismos ni resentimientos” a los gobernadores provinciales -todos ellos opositores- un acuerdo para defender “los principios que hicieron” la nación argentina.

Como dicha aspiración no se concretó, al no haber entrado en vigor la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como ‘ley bases’ o ‘ley ómnibus’, ni el paquete fiscal, ambos bajo tramitación parlamentaria, Milei repitió su invitación a los gobernadores.

Milei también ató a la aprobación de esas dos normas -impulsadas por su Ejecutivo para reducir al mínimo la presencia del Estado en la economía del país- una “reducción significativa de impuestos”, empezando por el impuesto PAÍS, que el presidente lo evaluó como “distorsivo” y “que atenta contra la producción y el crecimiento económico”.

El impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) fue creado en 2019 bajo la Administración del Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) para gravar la compra de divisa extranjera.

El presidente seguirá adelante

Según indicó Milei, “será difícil para las arcas”, pero su Ejecutivo asumió “un compromiso con el pueblo argentino” y, por ello, continuará en “quitar el peso del estado a los argentinos de bien”.

También anunció que, una vez se aprueben la ‘ley bases’ y el paquete fiscal, creará un Consejo de Mayo con representantes de distintos estamentos para trabajar en el decálogo que él propuso en marzo pasado para el esperado Pacto de Mayo.