En defensa de la Historia

Señor Director:

La noticia que ubica a la Historia como una asignatura electiva en tercero y cuarto medio no deja de asombrarnos y no deja de restar esperanza en un momento en que ésta se ha vuelto escasa. Nuestras preguntas son, entre otras, ¿en qué proyecto de país cabe esta decisión? ¿Qué propuesta de futuro se les da a nuestros niños y niñas? ¿Qué idea y proyecto de Educación pública se nos impone hoy?

En la línea discursiva hemos escuchado siempre en torno a la necesidad imperiosa de educar de la mejor forma a nuestros estudiantes; no obstante, se dan reformas curriculares, ajustes curriculares, que van desorientando tanto a los estudiantes como a nosotros los docentes.

El Consejo Nacional de Educación ha aprobado las nuevas bases curriculares para tercero y cuarto medio; entre las fundamentaciones que aluden, señalan que el currículo vigente se encuentra descontextualizado y ajeno a los intereses de los estudiantes, que es disperso y desagregado, que no existe la profundización suficiente, o que los electivos son pocos, ¿para ello es necesario sacar de la obligatoriedad asignaturas?

Bien sabemos que se busca una formación para la ciudadanía, pero ¿qué tipo de ciudadano queremos formar sin historia? Los profesores aún sorprendidos no podemos dejar de pensar las veces que a través de la historia se ha intentado transformar la sociedad manipulando la enseñanza de la historia, vetando personajes o períodos históricos. Dejar la historia como asignatura electiva en tercero y cuarto medio, es negar la educación integral e igualitaria para todas y todos los estudiantes chilenos y contradice uno de los derechos básicos constitucionales que es el derecho a la igualdad de educación.

Como profesores de Historia del Liceo José Victorino Lastarria rechazamos absolutamente este nuevo avance antidemocrático de una política pública sin conciencia, sin identidad, sin una mirada amplia, profunda y consensuada del país que se quiere crear. Rechazamos no solo la pérdida de las horas de Historia del currículo de tercero y cuarto medio, sino que también el deseo de eliminar la memoria histórica de las aulas para crear “ciudadanos a la medida” y no sujetos con pensamiento crítico.

Querida comunidad, aún no somos historia, sintámonos llamados a crearla pensando en lo que queremos construir, no para nosotros, sino para quienes forjarán el mundo del mañana.

¿Acaso no nos roza, a nosotros también, una ráfaga del aire que envolvía a los de antes?

¿Acaso en las voces a las que prestamos oído no resuena el eco de otras voces que dejaron de sonar? (W. Benjamin)

Carlos Humberto Rozas

Magdalena Díaz

Gabriela Muñoz

Daniel Gatica

Nery Esteban

Mario Silva

Fernanda Medel

Profesores del Departamento de Historia, Geografía y C. Sociales

Liceo José Victorino Lastarria