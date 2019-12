Precios de los medicamentos

Señor Director:

A raíz de la aprobación de la Cámara del Senado del proyecto de ley que permite a la Central de Abastecimiento (CENABAST) intermediar en la compra de medicamentos a farmacias independientes y privadas, creo que es un avance positivo bajar la carga al desgastado bolsillo de los chilenos que destina, en promedio, un 35,8% de su gasto de salud en medicamentos, lo que nos convierte en uno de los países de la OCDE que más gasta en este ítem.

No obstante, falta mucho por hacer. Hoy el 80% de los medicamentos no tiene un bioequivalente y esto ocurre en gran parte porque realizar esta certificación tiene un alto costo, sobre todo para las farmacias independientes que no tienen los recursos suficientes para hacerlo. Si en otro países desarrollados los requisitos para elaborar productos bioequivalentes son más estrictos que en Chile y, aún así, han podido certificarlos con costos más baratos, ¿por qué en nuestro país no ocurre lo mismo? Todo esto afecta en el precio final del consumidor, y como país debemos asegurarnos que todos contemos con alternativas económicamente viables para cualquier grupo familiar.

Javier Appelgren

Fundador de la aplicación de salud YAPP