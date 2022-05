Chile: caso de estudio

Señor Director:

Mientras la Organización Mundial del Turismo (OMT) celebra el aumento de llegadas internacionales en enero pasado en relación con el mismo mes del año 2021, Chile continúa siendo el único país en el mundo que persiste en mantener obstáculos al ingreso de turistas extranjeros, mediante trámites burocráticos como solicitar la homologación de vacunas, convirtiéndose en un caso de estudio para expertos internacionales de la industria del turismo y los viajes.

Es incomprensible para quienes desean visitar el país, por vacaciones o negocios, y en particular para las miles de MIPYMES que pertenecemos a este sector, que el actual gobierno insista en mantener una medida obsoleta y en pocas palabras, se niegue a que el país reinicie su actividad turística internacional y, en consecuencia, pierda US$ 2.5 mil millones, cifra que es el aporte que hicieron los 4.517.962 turistas extranjeros que visitaron Chile en el 2019. No podemos darnos ese lujo.

Mucho ayudaría contar con esta significativa cifra y más aún ahora que el país enfrenta la mayor crisis económica de los últimos 40 años.

Lorena Arriagada G.

Secretaria General Asociación Chilena de Empresas de Turismo

ACHET A.G