¡Ley de violencia integral ahora!

En el marco de un nuevo 25 de noviembre, que conmemora el día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres junto a las Concejalas Marcela Mansilla, (Algarrobo), Rosa María Leal (El Quisco), Camila Peredo (Cartagena), Valentina Riquelme (San Antonio), Fabiola Contreras (Santo Domingo) nos permitimos la siguiente reflexión:

Es habitual enterarnos de noticias protagonizadas por mujeres que sufren violencia doméstica, o bien de mujeres a quienes no se les paga la pensión alimenticia, sin embargo, y pese a su importancia Chile aún no cuenta con una ley integral de protección frente a la violencia que se ejerce contra las mujeres. La ex presidenta Bachelet presentó un proyecto en 2017, es decir, hace 5 años, no obstante todavía no es ley. Actualmente la discusión se encuentra en el Senado, específicamente en las comisiones unidas de Constitución y Mujer, de más está decir, que el gobierno del Presidente Gabriel Boric le ha puesto urgencia a la discusión y que la Ministra Orellana —titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género— ha jugado un rol fundamental.

Pero ¿cuál es la relevancia de que tengamos ley? Solo dejaremos un botón de muestra: en materia de acceso a la justicia es que clave que se comprenda la violencia de género integralmente y no seccionada, como se ha tratado hasta ahora, reconociendo distintas formas de violencia incluida aquella que se ejerce sobre niñas, niños y adolescentes con el objeto de dañar a sus madre o cuidadoras, para ello, es de especial importancia la suspensión de la relación directa y regular de quien ejerce violencia de género, cuando se decreta una medida cautelar de prohibición de acercamiento a la víctima, dando un marco comprensivo a todo el continuo de violencia y sus consecuencias. Haciendo especial referencia a la necesidad de decretar medidas cautelares respecto de las obligaciones de alimentos y suspensión del régimen comunicacional. Pues la no resolución de dichas materias genera espacios de vulnerabilidad para las mujeres y sus hijos y/o hijas.

Fortalecer las medidas cautelares y adicionalmente se establece un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia; proveer oferta programática adecuada para el acompañamiento psicosocial y jurídico de las mujeres víctimas de violencia; y establecer medidas especiales para los casos de violencia sexual, son medidas que están en el proyecto de ley, el asunto es que no podemos seguir esperando, es fundamental que esto avance con celeridad de modo de responder oportunamente frente a la violencia y dar una señal clara de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.