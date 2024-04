Aprendizajes y propuestas para una carrera directiva en Chile

El desarrollo de una carrera directiva para el sistema escolar chileno es uno de los compromisos programáticos del gobierno. Según la evidencia nacional y comparada, uno de los factores clave para una mejora sostenida en las escuelas y liceos son los directivos de alta calidad.

En el marco del proyecto FONDECYT “Trayectorias de los directores y directoras chilenas de enseñanza media: Primera evidencia para políticas públicas”, investigadores e investigadoras del CIAE y de nuestro centro asociado CLíder hemos estado generando nueva evidencia para entender de mejor forma las trayectorias de directores y directoras en nuestro país y entregar aportes para un proyecto de ley que permita contar con una carrera directiva para nuestro sistema escolar. A continuación, compartimos algunos de estos aprendizajes.

Uno de los principales obstáculos detectados es la dificultad para identificar y retener a directores/as efectivos, exacerbada por una alta rotación y por la ausencia de criterios claros para evaluar su desempeño. Esto se ve agravado por el escaso atractivo que actualmente tendría el hecho de ingresar a la carrera directiva, marcada por insuficientes incentivos, limitada autonomía en la gestión, y condiciones laborales que no reflejan la complejidad y la importancia de su rol.

Por otro lado, cuando se habla de carrera directiva en Chile, se suele focalizar solo en los directores y directoras y se suele pensar que de profesor se pasa a ser director. Sin embargo, nuestra investigación encontró que esto no es así y que este enfoque no reconoce la diversidad de trayectorias que pueden conducir al liderazgo escolar. Asimismo, se observó que existiría un espacio significativo para flexibilizar las rutas de acceso a la dirección escolar, donde se valoren tanto la experiencia como las competencias adquiridas en diferentes contextos profesionales. Por ello, la identificación de potenciales líderes escolares debe comenzar recopilando la evidencia que nos permita identificar potenciales futuros directores/as, y no restringir o perder potenciales talentos. También es clave colocar el foco en la formación y el acompañamiento continuo para desarrollar las capacidades de liderazgo y gestión necesarias para enfrentar los desafíos educativos.

Por todo esto, proponemos la creación de una serie de mecanismos de selección, promoción y desarrollo profesional para directivos, no solo para directoras y directores. Estos deberían ser complementados con la creación de programas de formación inicial y continua, así como plataformas de apoyo y mentoría para directivos, tanto para el sector público como el particular subvencionado. También es necesaria la creación de un sistema de evaluación basada en criterios claros y objetivos, para identificar, reconocer y promover las buenas prácticas de liderazgo, y también para identificar a los directivos efectivos en sus tareas, quienes debiesen seguir avanzando hacia la conducción de establecimientos. La mejora de las condiciones laborales – mejoras en remuneraciones, incentivos y reconocimiento- es otro de los aspectos cruciales.

La creación de una carrera directiva más atractiva y efectiva en Chile requiere de un enfoque holístico, que promueva las oportunidades de mejora y monitoree esta función, de manera que los liderazgos escolares estén en las manos de los profesionales más competentes y motivados. Cumplir con el compromiso presidencial es una oportunidad única para seguir mejorando nuestro sistema escolar.