Las peticiones de la CUT

Con motivo del 1° de Mayo, el día de los trabajadores, se realizaron varias peticiones a la sociedad, en especial al Gobierno:

1.- El aumento del salario vital desde los $500.000 prometidos para el final del actual período presidencial hasta $600.000 mensuales, con lo cual se superaría la línea de la extrema pobreza. El financiamiento de ese monto presenta dificultades tanto al Estado como a muchas empresas, en especial las PYMES, que pagan sueldos menores.

Aparte de la insuficiencia de recursos fiscales, las pequeñas empresas son las que tendrían dificultades para cumplir las exigencias. Es necesario recordar que tanto por tamaño como por sus diferentes actividades, tienen diferencias de productividad en sus desempeños; no es lo mismo tener un carrito de venta de choclos que ser asalariado de una gran empresa de la minería del cobre.

Esta misma situación ocurre con la reiterada petición que se realice la negociación por ramas, que tendría dificultades similares, en especial los sindicatos y empresas más poderosos convendrían en salarios mayores que los que pagan las de menor desempeño. En la práctica, hay casos en que ya ocurre, como los sindicatos de Codelco que tienen condiciones escalonadas.

2.- Suprimir el despido por necesidades de la empresa a causa que limita los derechos de los trabajadores, lo cual es efectivo. Sin embargo, se reduciría la eficiencia de los productores que pasan por dificultades, por ejemplo, sufren una importante caída en sus ventas. Para buscar una razón equilibrada en este caso, habría que legislar de manera que la causal debiera ser más estricta.

3.- Igualar las condiciones de trabajo para las mujeres, desfavorecidas respecto a los hombres. En este caso también hay que revisar con cuidado las causas de estas desigualdades, que pueden provenir del tipo de empleador, el nivel educacional o las jornadas de trabajo. Durante las últimas décadas, el género femenino ha tenido avances muy importantes en sus derechos, incluso laborales. Sin embargo, la mayoría es partidaria de la flexibilidad laboral. Dedican parte de su tiempo al cuidado del hogar y, a pesar de los avances todavía no logran incorporar al hombre en sus tareas. A pesar de los cambios, el post natal está rezagado en este aspecto.

Existe consenso entre los especialistas que uno de los factores para tener jubilaciones similares entre ambos géneros, se necesita igualar las edades para optar a las pensiones, pero ha sido una propuesta “poco política”.

4.- En la actualidad, hay serios problemas con las necesidades de capacitación de los trabajadores, a causa de la ausencia de programas que tengan en cuenta la diversidad de intereses, condiciones de trabajo y especialidades. Este aspecto es más importante con los cambios que ocurren en la sociedad actual, como es el trabajo en línea y no presencial, así como la inteligencia artificial.

5.- Establecer un Consejo Salarial, que tendría como objetivo reunir al Gobierno, la CUT y los gremios empresariales para conversar, llegar a acuerdos sobre las materias en que existen diferencias, por ejemplo, en los asuntos anteriores. Parece una buena propuesta, aunque de difícil implementación política.

6.- Reducir las desigualdades que existen en el país, para lo cual se pronuncian sobre el polémico tema del 6% de cotización a las AFP diciendo que debe integrarse en su totalidad a un fondo solidario de carácter estatal. Este es un tema que forma parte de la reforma de las pensiones. El Parlamento durante largos años lo discute, aunque parecen haber algunos avances sobre su distribución porcentual: 4% versus 2% o 3% versus 3%.

7.- En materia tributaria, la opinión es establecer un impuesto al patrimonio, los “super ricos” del país. Sin embargo, esta propuesta ya ha sido desechada por su difícil implementación, en especial por la facilidad para ser evadido. Además, plantean elevar la tributación a la renta de manera que los de mayores ingresos sean los principales financistas del Estado. Esta materia se encuentra en la búsqueda de acuerdos en el Parlamento, el cual tiene urgencia en legislar.

8.- Solicitan al Gobierno retirar el proyecto de salas cunas, aunque no quedan completamente claras las discrepancias específicas.

9.- Ha dejado de tener importancias el reclamo por el pago de la “deuda histórica” a los profesores, en que los fundamentos de su existencia y a quienes favorecería no son claros, en especial porque en su origen en muchos casos ocurrió una transacción entre las entidades estatales y los empleados fiscales, para no pagar las imposiciones a cambio de un pago en efectivo. Sin embargo, el tema está presente no solo porque estaba en el programa del Presidente Boric, sino el Ministro de Educación ha mantenido conversaciones al respecto. Además, la materia se complica con la identificación de los eventuales favorecidos.

En definitiva, las peticiones de la CUT en representación de los trabajadores han servido para aclarar aquellas materias que les preocupan. Un hecho es importante en la actualidad, es que la CUT no tiene hoy el poder que tenía antes de la Dictadura, a causa que entonces la legislación estuvo en su contra y a la pérdida de fuerza del sindicalismo en el mundo global.