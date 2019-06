Internet, ¿falsas expectativas?

Señor Director:

Nadie puede negar que el uso adecuado de la información disponible en Internet, tiene inconmensurables beneficios para las personas en un sinfín de ámbitos, tanto en los negocios, la política y la vida diaria. Pero me parece que hay algo que no se está abordando: a 20 años de la llegada del wifi, casi la mitad de los hogares de Chile no posee conexión fija a Internet. Increíble, pero cierto. ¿Qué hay detrás de este hecho? ¿Mala calidad del servicio o falsa expectativa de democratización (¿planes caros?) del acceso al ciberespacio?

Nicolás Ward Edwards

Periodista