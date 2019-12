Señor Director:

Mediante un comunicado de prensa enviado hace algunos días, Carabineros manifestó

que ofició al Ministerio Público para que la cantante Mon Laferte sea citada a declarar

ante los fiscales que investigan los incendios en el Metro de Santiago. Esta solicitud fue

motivada por los dichos de la artista en una entrevista en la que afirmó que “hay

muchos casos en donde la misma policía y los militares fueron quienes estuvieron

incendiando”. Sin embargo, cabe preguntarse si las declaraciones de Mon Laferte

corresponden a una opinión o a una información. La distinción no es menor, ya que

expresar una opinión implica comunicar un parecer subjetivo que no puede ser

calificado de verdadero o falso, a diferencia de la información, que difunde un mensaje

objetivo, cuya verdad o falsedad puede constatarse. A mi juicio, las declaraciones de la

cantante corresponden a una opinión, es decir, a una crítica contra el actuar de

Carabineros. Más que la forma, lo que importa es la finalidad del mensaje. Puede ser

que Mon Laferte no tenga información de primera mano sobre la autoría de Carabineros

en la comisión de delitos, pero ello no es un obstáculo para que ejerza su libertad de

expresión valorando sus actuaciones. ¿Acaso una ciudadana no puede tener legítima

desconfianza hacia el actuar de Carabineros en la protesta social? Basta recordar

escándalos recientes de Carabineros. Hechos de una gravedad indiscutible que

fundamentan una legítima duda sobre las actuaciones de una institución. ¿Por qué los

anuncios de Carabineros con respecto a la cantante son un tipo de censura indirecta?

Porque tienen por objeto amedrentar y silenciar la crítica contra la institución. No

obstante, no debemos olvidar que la libertad de expresión es un pilar de la democracia,

que permite formular críticas al actuar del Estado, las que, pese a su dureza,

contribuyen a enriquecer la deliberación. En estos días amargos, necesitamos más

crítica y menos censura.

Dr. Pietro Sferrazza T.

Académico Facultad de Derecho

Universidad Andrés Bello