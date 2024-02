El circulo vicioso de la delincuencia

Señor director:

Convocar al Consejo de seguridad nacional (COSENA) y aumentar la dotación de personal policial en la región metropolitana para contrarrestar la delincuencia, es una buena señal política del ejecutivo, sin embargo, queda solo en aquello, una «señal política». No sirve de mucho tener grandes cantidades de policías atrapando delincuentes, si es que en nuestro sistema penal, no existen mecanismos para controlar a los antisociales por medio de las instituciones; jueces de garantía más claros en su rol en la seguridad nacional, fiscales comprometidos en la persecución penal de delincuentes, tener una defensoría de las victimas para consagrar igualdad de condiciones en la defensa jurídica de víctimas e imputados, gendarmerías reforzadas para que las cárceles no sean centros de operaciones delictuales y sistemas de reinserción sociales efectivos, si no todos los esfuerzos seguirán contribuyendo a un círculo delictual vicioso del cual, al día de hoy, como nación somos parte.

Felipe Jara S.

Fundación para el progreso