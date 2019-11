¿Ojo por ojo?

En The Lancet una de las revistas científicas más relevante del mundo señaló que tras las movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia se registraron al menos 21 personas con graves heridas oculares. Este es el resultado después de al menos 40 semanas de movilización. En Chile con menos de 11 días de movilización y sin contar con cifras representativas de todo el país el número es, hasta ahora, 7 veces más alto. Según la Sociedad Chilena de Oftalmología se han registrado solo en la Región Metropolitana desde el 20 de Octubre al 31 de Octubre 128 personas con trauma ocular severo. En base a estos datos, presentamos una comparación para explorar en qué medida las fuerzas policiales chilenas son más (o menos) letales en la administración de la fuerza por parte de la policía francesa. Para ello, usamos como aproximación a la letalidad del uso de la fuerza la proporción de personas con heridas oculares graves del total de personas lesionadas en las protestas. La justificación de esto es que las heridas oculares graves son una de las lesiones severas de mayor frecuencia en este tipo de contextos, además de ser facilmente identificables.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución en Francia de la proporción de personas con heridas oculares graves dentro del total de personas heridas con cualquier tipo de lesión. Los datos provienen de dos fuentes: personas con heridas oculares: Libération y el número de heridos de Wikinews. Tanto el primer número como el segundo son consistentes con otras fuentes tales como The Lancet o Reuters.



Figura 1 Proporción de personas con heridas oculares graves por total número de herido por cada 100 heridos, Francia. Primeras ocho semanas de protestas de los chalecos amarillos.

Se observa que a partir de la protesta número tres (1 de diciembre 2018) en Francia la letalidad aumenta y se estabiliza a partir de la protesta número cinco (15 de diciembre). El debate sobre el uso adecuado de distintos tipos de armamentos para disuadir o controlar manifestantes se intensificó pues el 19 de enero de 2019 fue herido en el ojo uno de los principales líderes del movimiento de chalecos amarillos Jérôme Rodrigues.

En Chile por otra parte observamos, en la figura 2 que hay una situación que se estabiliza a partir del 25 de octubre. Para esta figura utilizamo los datos de heridos provistos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y por las infografías del Colegio Médico de Chile. (En esta figura dejamos de considerar para hacer el análisis comparable a Francia, 33 personas que resultaron con heridas oculares severas previos al 23 de Octubre (29) y el 31 de Octubre 4).

Figura 2 Número de personas con heridas oculares graves por total número de herido por cada 100 heridos, Región Metropolitana, Chile. Primeros ocho días de protestas.

Finalmente, en la siguiente figura nos indica cuantas veces más letal es Carabineros de Chile en relación a la Policia Francesa (Riesgo Relativo). Es decir, entendiendo que la letalidad se obtiene a partir de la proporción de numero de heridos graves (heridas oculares) sobre el total de heridos, dicho número puede permitirnos comparar que fuerza policial es más letal en el uso de medios violentos que la otra.

Figura 3 Riesgo relativo entre policía de Francia y policía de Chile para un mismo número de eventos

En resumen, en Chile la letalidad policial para el número de eventos analizados puede llegar a ser hasta 17 veces más alta relativa a Francia y nunca en menos del doble. En Chile consideramos 95 personas con heridas oculares severas de un total de 1036 heridos, mientras que en Francia para el total analizado fueron 16, dato que proviene de un diario de izquierda, y el número de heridos es 1232 dato que fue comunicado por el Ministerio de Interior francés y recogido por Wikinews. El promedio para esta serie de eventos sugiere que la policía en Chile ha sido 7 veces más letal, que en Francia.

Es dificil argumentar que las manifestaciones ciudadanas en Chile sean más violentas que en Francia para pretender justificar un uso intensivo de la fuerza por parte de Carabineros en comparación a su contraparte francesa. Asimismo, no parece razonable plantear que el uso más letal de la fuerza ha llevado a un mayor control del orden público en Chile con respecto a Francia ¿Qué espera entonces la autoridad política para controlar los abusos que están ejerciendo la fuerza policial en Chile?

Los protocolos de no disparar directamente a los manifestantes parecen no estar cumpliéndose. Como han tildado el Colegio Médico y la Sociedad Chilena de Oftalmología, esto se trata de una emergencia sanitaria con graves consecuencias en la salud visual y calidad de vida de las personas. Resulta urgente prohibir el uso de este tipo de armamento por parte de Carabineros de Chile, en tanto han demostrado como institución no estar a la altura de un uso proporcional de la fuerza en el contexto de las manifestaciones sociales, poniendo en grave peligro a la ciudadania.

*José Ignacio Nazif-Muñoz, Visiting Scientist--Harvard University Assistant Professor--Université de Sherbrooke y Cristóbal Cuadrado Académico, Escuela Salud Pública, Universidad de Chile