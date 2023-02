¿Satanizar el monocultivo?

A raíz de los grandes incendios forestales que han devastado el sur del país, se ha puesto en el tapete el tema de los monocultivos, utilizando este concepto prácticamente como si fuera una mala palabra.

Recordemos en primer lugar que toda la agricultura son monocultivos, y existen desde hace 8 mil años. Cultivar áreas con una sola especie es una de las técnicas que ha permitido aumentar enormemente la ecoeficiencia y reducir los costos en la producción de alimentos y fibras. La única forma en que el mundo pueda alimentar su población actual (casi 8 mil millones) es gracias a las técnicas agrícolas y silvícolas especializadas. En la época de la caza y la recolección, se requerían 100 hectáreas de bosque biodiverso por persona para alimentarse. Con ese estándar, hoy necesitaríamos 180 veces todos los bosques y selvas del planeta para sobrevivir.

Este aumento enorme de la ecoeficiencia (menor uso de recursos naturales para un cierto fin), que ha hecho posible nuestra supervivencia y a la vez conservar gran parte del planeta, se evidencia en índices tales como que desde 1960 a la fecha, la tierra requerida para alimentar a una persona bajó a la mitad, y en los últimos 20 años el requerimiento de tierra para la agricultura bajó en 50 millones de hectáreas.

En el caso de los bosques, el mundo utiliza unos 3,9 billones de metros cúbicos de madera al año – la mitad para combustible- y se espera (FAO) que esta demanda alcance un rango de consumo en equivalente rollizos de entre 4.8 y 5,6 billones de m3 para 2050, esto es entre un 23 y un 44% superior con respecto a 2020. Esto podría someter a una gran presión a los 4 mil millones de hectáreas de bosques (principalmente nativos) del planeta, la cual es potencialmente muy destructiva para ellos. Las plantaciones forestales del mundo, que representan el 7% de los bosques totales y de las cuales menos de la mitad son de alto rendimiento, hoy absorben casi un 50% de la demanda mundial de madera industrial, y pueden absorber la demanda adicional utilizando una superficie de entre 1/5 y 1/10 respecto a otros bosques promedio del mundo. Son una respuesta especializada, a partir de una selección de las especies más eficientes para producir madera, que permite regular la presión de demanda y hacer posible la conservación de los ecosistemas naturales, al igual que lo hizo la agricultura. Como dato al margen, el pino que se planta en Chile crece como bosque nativo de una sola especie en California.

Así, los bosques naturales, ricos en biodiversidad, y las plantaciones, eficientes en producir madera, son complementarios y no antagónicos, pues sin las últimas no se podría asegurar la conservación de los primeros. El foco de nuestra preocupación debiera ser que éstas se ejecuten en forma sustentable, y para ello hay una amplia vertiente de trabajo con los estándares de certificación, los científicos y las comunidades. En Chile ya tenemos mucho avance en la materia, a través de lo desarrollado en el ámbito del Consejo de Política Forestal del Ministerio de Agricultura, y el sector forestal es uno de los más regulados.

Y respecto a los incendios que azotan el país, hay que considerar que ninguna actividad productiva, por bien planificada que sea, está hecha para resistir ataques incendiarios intencionales reiterativos. Una acción destructiva de este tipo devastará sus objetivos si no se contiene, sean estos bosques, casas, campos agrícolas, refinerías, distribuidoras de combustible, medios de transporte, etc. Busquemos las causas de los incendios en quienes los originan y no en los combustibles o las víctimas de los atentados; pues si no, el riesgo estará siempre vivo, no importa las medidas regulatorias que se tomen.