Representación de ideologías en el Consejo Constitucional

Nunca olviden por quién votan, porque el voto hacia alguien no es solamente un voto hacia una persona, sino hacia una idea específica. Así lo vemos hoy en día, donde el Consejo Constitucional posee una mayoría de ideologías de derecha, la cual es liberal en lo económico y restrictiva en cuanto a derechos políticos, pero, tal vez, muchos de los que votaron por ellos no tenían idea de esto. Veremos cómo se manejan estas ideologías dentro del Consejo, pero es probable que sigan estos lineamientos políticos y aquellos que no supieron la ideología real que existe detrás de estos partidos pueden estar arrepintiéndose.

Algo que muchas veces se nos olvida cuando votamos en estas elecciones es que no votamos por técnicos que vienen a cambiar una bombilla, no. Votamos por personas con intereses e ideologías concretas, con una visión de sociedad particular. Esto se observa de forma más evidente en que las personas electas representan a ciertos partidos políticos.

Cuando observamos la repartición de escaños en el consejo, podemos ver que existe una mayoría de cupos ocupados por la derecha, específicamente con una tendencia a la extrema derecha, ya que, de los cuatro partidos de derecha (Evópoli, RN, UDI, Y Republicanos), el Partido Republicano fue el que obtuvo más escaños y Evópoli el con menos, quedando la derecha desbalanceada en su representación ideológica, estando específicamente volcada hacia la extrema derecha, ya que Republicanos tuvo 23 escaños y el que le sigue es la UDI con 6.

Esto puede resultar en una imposición ideológica en el Consejo, ya que, no solamente resulta un desbalance en cuánto a las ideologías representadas, sino que controlan los suficientes cupos para no necesitar de acuerdos en el Consejo, ya que son 2/3 los que se necesitan para el aprobar una norma en la propuesta constitucional.

Pero la verdadera pregunta, es el cuestionarnos cuáles podrían ser estas normas, qué ideas realmente representa la extrema derecha. Indaguemos en las políticas que buscan y así podremos visualizar las normas que buscarán en el Consejo Constitucional.

Cuando vemos las ideologías de un sector debemos separar entre los niveles de análisis, en este caso para hacerlo de forma más simple veremos tres ejes; económico; sistema político; y derechos fundamentales.

En cuanto a las políticas económicas de derecha, podemos entender de forma universal que toda la derecha, incluso aquella más cercana al centro busca un modelo económico liberal, apuntando a una disminución total o parcial del Estado en cuanto a su influencia sobre el mercado, siendo el grado más nulo de intervención el más cercano a la extrema derecha y una intervención parcial más cercano a la centro derecha. En el caso de Chile, esto podría evitar que el Estado sea un garante de derechos y siga como un Estado subsidiario, por ejemplo.

En cuanto al sistema político, existen diferencias en general entre partidos políticos, muchas veces no siendo tan evidente la diferencia entre partidos de derecha y de centro en algunas ideas, donde incluso podrían coincidir partidos de izquierda con partidos de la derecha (por ejemplo, podrían los dos sectores buscar mantener al senado). Sin embargo, existen algunos mecanismos que la derecha tradicionalmente no le parecen necesarios ni deseables de implementar. Esto se puede ver en algunas políticas que busquen una mayor repartición del poder, como la misma descentralización, a la cual muchos sectores de la derecha se oponen al buscar un sistema más centralizado, más unitario. También están aquellas políticas identitarias que buscan mejorar representación de grupos minoritarios, como podrían ser leyes de cuota o escaños reservados, a la cual se critica desde la derecha al argumentar que esto favorecería a ciertos grupos por encima de la totalidad de la población, mientras que la izquierda afirma que se debe ayudar a estos grupos vulnerables. Otro ejemplo se ve en los mecanismos de democracia directa, donde tal vez aquellos más cercanos al centro podrán permitirse optar por mecanismos suavizados en su aplicación, como podría ser una asamblea constituyente, pero los partidos de derecha tradicional y extrema derecha nunca han buscado estos mecanismos como opción para ejercer la democracia, incluso reiterando en variadas ocasiones su negativa frente al proceso constitucional actual.

Por último, están aquellas normas relacionadas a derechos de las personas. En términos de derechos económicos prefieren una rigidez absoluta en cuanto a su aplicación, protegiendo fuertemente derechos de libertad económica, propiedad privada o derecho al emprendimiento. Sin embargo, en el ámbito de derechos sociales resultan mucho más acotados, intentando evitar que se reconozcan la mayoría de estos derechos en base a una preocupación por el Estado y su gasto social, apuntando a disminuir este dentro de lo más posible, por lo que derechos como la educación, salud o vivienda podrían no estar tan en contra de sus “valores”, sino que en contra de su idea del rol económico que debe ocupar el Estado, buscando que el Estado no se comprometa a prestar estos servicios, específicamente, la centro derecha tal vez sí podría buscar un apoyo financiero en ciertas áreas, pero con un Estado subsidiario, no garante de derechos, mientras que la extrema derecha buscaría que los privados sean los únicos que regulen la oferta de estos servicios. También negarían todo tipo de derechos que atenten contra sus valores morales, un ejemplo clásico sería su contrariedad a aquellos relacionados a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y disidencias, ya que muchas veces para ellos atentan contra la familia clásica heterosexual, aquella que para ellos es la correcta.

En conclusión, nunca olviden por quién votan, porque el voto hacia alguien no es solamente un voto hacia una persona, sino hacia una idea específica. Así lo vemos hoy en día, donde el consejo constitucional posee una mayoría de ideologías de derecha, la cual es liberal en lo económico y restrictiva en cuanto a derechos políticos, pero tal vez, muchos de los que votaron por ellos no tenían idea de esto. Veremos cómo se manejan estas ideologías dentro del Consejo, pero es probable sigan estos lineamientos políticos y aquellos que no supieron la ideología real que existe detrás de estos partidos puede estar arrepintiéndose.