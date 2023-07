Chile: ¿hacia la peruanización del sistema político?

Cuando el debate programático tiende a diluirse y a ser reemplazado por estrategias comunicacionales que buscan atraer electores –como la mercadotecnia atrae consumidores–, entonces se ingresa a una fase de liderazgos soft y a una búsqueda de poder para la administración. En ese camino, la tentación del clientelismo es poderosa. El clientelismo es la antesala de la corrupción sistematizada.

En los últimos años nuestro sistema político revela una tendencia hacia un presidencialismo debilitado, un Congreso a ratos empoderado, pero al mismo tiempo fragmentado, una creciente y preocupante brecha de desconfianza entre ciudadanía y representantes, junto a un debilitamiento del sistema de partidos, donde las formaciones basadas en propuestas programáticas de inicio de la transición van siendo reemplazadas por un variopinto mosaico de partidos, que hoy se expresan en más de 20 bancadas que conviven en el Parlamento. El cuadro se completa con una enconada guerra de trincheras entre las diversas fuerzas políticas. En ese contexto, el debate nacional a menudo es copado por hechos de la contingencia.

Si miramos a nuestro vecino del norte, podríamos hallar muchos rasgos comunes en esta sucinta descripción. Aclaremos: Chile hoy no es idéntico al Perú en cuanto a sistema político, pues, por cierto, ambos países poseen formaciones sociales muy diferentes, con pasados recientes traumáticos, pero diversos. En Chile no se vivió el mix de hiperinflación, Sendero y el fujimorato; en el Perú no se vivieron los 17 años. Al final, Fujimori y Pinochet tienen similitudes, pero también diferencias.

En perspectiva, encontraremos que a inicios del presente siglo la informalidad en el Perú giraba en torno al 30%. Hoy, Lima es la cuarta ciudad venezolana del mundo (las tres primeras están en Venezuela). El aproximadamente millón de migrantes que han buscado cobijo en el Perú se ha unido a una variopinta masa de inmigrantes internos, los que todos sumados arrojan en la actualidad un aproximado de 80% de informales. La mayoría de ellos sobrevive vendiendo salchipapas, mototaxiando, vendiendo lo que se pueda y viviendo fuera del sistema bancario y, por supuesto, del impositivo, además de carentes de seguridad social. También en ese medio florece el préstamo “gota a gota” y navega el delito silencioso: la extorsión. Ojo, la informalidad no es solo urbana, actividades como la minería ilegal y la industria del narco animan algunas regiones.

Ante este presente, viene a la memoria la histórica pregunta en la Catedral: “¿En qué momento se jodió el Perú?”. Cabe preguntarse si esa misma interrogante alguna vez valdrá para el sur.

En esta ruta, sumada a la economía subterránea del delito (léase narcotráfico), la corrupción se ha expandido en buena parte de América Latina, ya sea por ser zona de producción de cocaína o por el control de las diversas rutas para acceder al mercado estadounidense. A menudo, la corrupción intenta penetrar el poder político y eso explicaría la gran cantidad de políticos procesados, lo que retroalimenta la desconfianza de la población en las elites.