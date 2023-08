Espacios marítimos soberanos chilenos

A estas alturas, pocas dudas debiésemos tener respecto de la condición marítima de Chile. Nuestro país depende en forma vital del mar, ya sea porque a través de él se mueve más del 90% de nuestro comercio internacional, porque más del 95% de la información la recibimos a través de cables submarinos, porque para conectar nuestras provincias al sur de Chiloé requerimos de barcazas y buques, o porque gran parte del petróleo y gas –que mueven al país– llega por esa vía.

El gráfico ilustrativo de los espacios marítimos (que se puede ver aquí), publicado recientemente por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), en coordinación con la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol), el cual ya está generando reclamos de parte de nuestros vecinos transandinos, es un nuevo testimonio de la magnitud de nuestros espacios, que nos presenta una mirada diferente al Chile que conocemos a través de los mapas tradicionales, y que ayuda a reforzar la vocación marítima de la nación.

Este trabajo, que significó años de preparación, estudios y cruceros oceanográficos, no solo representa la ya tradicional Zona Económica Exclusiva y Plataforma Continental, sino que incorpora los límites exteriores de esta misma plataforma relativos a las Provincias de Rapa Nui y del Territorio Chileno Antártico.

Es importante mencionar que este gráfico ha sido elaborado de conformidad con la legislación nacional vigente y está además vinculado con las normas establecidas por la Convención de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho del Mar. Esta presentación se basa en el trazado detallado en las presentaciones parciales que efectuó el Estado de Chile ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU.

Este gráfico, que usa un estilo similar al que utiliza la Argentina para mostrar lo que dicen suyo, viene a consolidar, en una sola imagen, la condición de país tricontinental con sus espacios marítimos en todas sus dimensiones y, de paso, recordarnos que nuestro futuro y oportunidades están definitivamente ligadas al mar.

En el actual ambiente nacional, donde reinan las malas noticias, noticias como las de este trabajo debiesen llenarnos de orgullo, porque demuestra que cuando dos o más organizaciones gubernamentales, en este caso el SHOA y la Difrol, trabajan conjuntamente en pos de un objetivo común, se pueden obtener grandes logros. Ojalá esta capacidad de trabajo interagencial pueda permear al resto del Estado.

Solo queda esperar que esta iniciativa, que demuestra en forma simple y clara lo que ha sido una continuidad histórica en la posición y en el planteamiento chileno sobre estos espacios marítimos, no cause demasiado revuelo en nuestros vecinos del otro lado de la cordillera de los Andes y que acepten con “humildad” nuestros derechos soberanos sobre esta área marítima, y si ese no es el caso, como dicen en Colombia, qué pena contigo.