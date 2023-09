Tras el nacimiento de lo nuevo y la muerte de lo viejo, pueden surgir monstruos

En un contexto de hastío, indiferencia, descrédito político y necesidades de todo tipo, cuestionan y relativizan el valor de la democracia, por considerarla un sistema que no ha sabido defender los intereses del pueblo, y están dispuestos a privarse de libertades por recuperar el orden institucional. Peligrosísimo, cuando escuchamos decir lo mismo al propio pueblo, desventurado debido a la economía y la estabilidad social. En ulteriores encuestas, la palabra orden ha desplazado a la palabra igualdad entre sus prioridades.

A partir de los últimos resultados electorales (comprendido el presidencial de Gabriel Boric), podemos apreciar un vaivén de la población votante que va de izquierda a derecha, que no permite afirmar científicamente que el avance de la ultraderecha nacionalista, tradicionalista y conservadora se quedará a la cabeza de la conducción política. No obstante, estos resultados sí nos permiten apreciar un descontento social que busca soluciones a sus problemas y que está probando pendularmente, antes de estallar en una segunda revuelta social. Cabe señalar que la acumulación de rabia y malestar social puede tomar años, pero de no encontrar soluciones de mediano y largo plazo, se puede precipitar irremediablemente y siempre en desmedro de los más pobres.

Conocemos la criminalidad del fascismo, nazismo, franquismo y los regímenes nacionalistas. Todos ellos en defensa de la moral, la patria, las tradiciones y el orden. Entonces, entender la nueva morfología neofascista, nacionalista y conservadora de estos tiempos exige la utilización de nuevas herramientas de análisis e interpretación. No sólo para conocer el pensamiento, actuar y las nuevas formas virtuales que utilizan para darse a conocer, sino también para aprehender a reinterpretar a ese pueblo que vota por la derecha nacionalista y neofascista. Conocer su actuar, sus demandas espirituales y necesidades materiales es primordial para constituirse en alternativa a la ultraderecha. Resulta urgente conocer el mundo simbólico del pueblo no ideologizado y aquellas subjetividades que permitan enunciar un proyecto que concilie la migración con el chilenismo de las clases o estratos populares, por ejemplo. Las denominadas izquierdas conocen las condiciones objetivas de los territorios, saben de las condiciones de hacinamiento, pero no logran proponer soluciones ideológicas al lento proceso de imbricación cultural de coexistencia de dos o tres culturas en un mismo espacio. Ante este fenómeno, no se puede seguir apelando a conceptos vaciados por el neoliberalismo como el de solidaridad, derecho a migrar u otros. Una sociedad solidaria no surge de la espontaneidad, es un proceso objetivo y subjetivo de larga data, asociado a un modelo de Estado que demuestre los beneficios de la solidaridad. En consecuencia, no podemos reproducir una narrativa social que fue arrebatada a balazos a partir del golpe militar. El hacinamiento multicultural, precario y reciente que viven las personas en los territorios, exige otra aproximación simbólica y práctica sobre el fenómeno migratorio, que dé soluciones con sentido común y humanistas a lo que viven a diario.

En tanto, para que las izquierdas puedan hablar de orden y al mismo tiempo transformación social, requieren de la deconstrucción de los revolucionarios/as, y de la reinvención de experiencias y saberes en el espacio social, que los vuelva al análisis sociológico de los fenómenos sociales, y antropológico de los fenómenos culturales. Que los aleje de la interpretación social a partir de disposiciones psicológicas que distorsiona su mirada en relación a lo que quiere el pueblo. No hay revolución posible sin las personas de a pie, distintas y diversas. La patria es de todos, es creyente, disfruta de la cueca, las empanadas y también iza la bandera nacional. Al mundo lo podemos transformar, sí y sólo sí la gente lo quiere cambiar; y las tradiciones (hasta las más perversas y dañinas) son difíciles de erradicar.