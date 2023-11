Partidos decisivos para el futuro de la Roja

Chile se juega dos partidos clave en esta nueva fecha clasificatoria ante Paraguay y Ecuador. Y son decisivos para la confianza y tranquilidad con que se pueda enfrentar el camino a un nuevo Mundial, en septiembre, cuando se retomen los juegos.

Son determinantes por la tabla de posiciones, para estar cerca de los puestos de clasificación, pero además para ver la continuidad del proceso Berizzo, muy cuestionado a estas alturas del partido.

Chile no convence, más allá de presentar algunos pasajes de buen fútbol, tal como ante Colombia y Perú de local. La Roja convive con una anemia de gol importante hace mucho rato y eso es casi un trauma, debido al cual es muy complejo poder salir adelante. Y lo más dramático es que no se ven alternativas de urgencia que puedan dar u ofrecer alguna alternativa inmediata.

Es cosa de revisar las demás selecciones y todas tienen un alto poder de gol. Argentina con Messi, Álvarez y Martínez; Brasil tiene en Gabriel Jesús, Rodrigo y Vinicius, hombres de gol; y Colombia apuesta por Luis Díaz, James o Borja. Ecuador tiene en Enner Valencia a un cañonero por excelencia. Incluso, dos equipos que podrían estar a la par nuestra, como Perú y Venezuela, tienen en Paolo Guerrero y Salomón Rondón a dos artilleros de fuste.

Claro, nosotros seguimos apostando por la categoría de Alexis Sánchez, goleador histórico de la Roja, pero hace mucho rato que Sánchez viene mutando en su juego. La clase la tendrá siempre, sin embargo, su poder de gol ha disminuido con el correr de los años. En todo caso, seguirá siendo un factor de preocupación para los rivales.

¿Brereton? Nunca ha sido un gran goleador y tal vez la determinación de partir a España le ha costado mucho en la adaptación y confianza que debe tener un futbolista de su importancia, porque es un hombre clave en el ataque, para acompañar a Sánchez.

Si miramos al torneo local, salvo las opciones de Alexander Aravena y Damián Pizarro, el resto de los goleadores son todos extranjeros.

Por ello, dejar los tres puntos ante Paraguay es determinante, porque es rival directo. No se pueden perder puntos de local, si no todo estará demasiado cuesta arriba, ya que días después se debe viajar a Quito, donde a Chile no le va bien por lo general.

Por ello, estos dos partidos son trascendentales en la idea de poder seguir luchando para capturar un cupo al Mundial. Porque, tras estas dos jornadas, vendrá una para de casi seis meses. Imagínese el clima interno de llegar a conseguir pocos puntos. Sería insostenible.