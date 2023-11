Un reajuste digno para el sector público

En medio de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2024 en el Parlamento, como todos los años el Gobierno deberá enfrentar el reajuste del sector público. En este contexto, los 16 gremios que conforman la mesa respaldaron un incremento salarial del 6,5%, guarismo que consensuamos en materia económica y que atraviesa todos los componentes que tienen relación con las asignaciones, bonos, etc.

Por supuesto que para nuestro cálculo consideramos diversos factores y variables exógenas, como el conflicto de la guerra entre Israel y Palestina, que golpea la economía y la coyuntura interna de nuestro país, lo que efectivamente tiene un costo asociado a los bienes de consumo, principalmente la canasta básica y que influyen para los que dependemos de un salario.

Cabe destacar que el año pasado el reajuste no fue de 6,5% sino que fue un poco más, esto porque el IPC estaba proyectado con un alza distinta, razón por la cual logramos ese cierre de acuerdo en un 12%. Después, en plena negociación, casi al término, vino un ajuste porque el IPC acumulado fue casi de un 13%. Por lo tanto hay un margen de pérdida, si uno lo mira así, que afecta a los que dependemos de un salario. Entonces, ese delta también lo incluimos en este proceso y en la construcción de este número, pero entendemos que es una cifra para negociar.

Esperamos tener negociaciones fructíferas con el Ejecutivo, pero existen otros temas que también están en la mesa, como la reducción de la jornada laboral para el sector público, el incentivo al retiro (hay un adelanto de ampliarlo hasta diciembre 2025) y el teletrabajo. Hay muchos componentes que también se valoran en la negociación. Como señalé anteriormente, somos conscientes de que hay una crisis mundial y nacional, pero también ponemos esta negociación a disposición de la mesa del sector público para que sea un referente para trabajadores que lo están pasando mal y no tienen sindicato. Siempre lo hacemos y vamos con la mejor disposición a este diálogo social. Vamos con esa conciencia, pero también con el deseo de llegar a acuerdo.

Respecto de la disposición del Gobierno esperamos que haya apertura a entender que el empleo tiene un componente de realidad en lo económico y que no estamos pidiendo una cifra exagerada, sino que un salario digno para el sector público. Y ahí hay un capítulo que se debe relevar, que la disposición sea positiva y de apertura a mirar este pliego como una contribución también a todos los trabajadores del país, más allá que sea un impacto para nosotros. Si logramos un reajuste salarial que recupere el poder adquisitivo, puede ser un referente para que todas las personas que no tienen sindicato, que no tienen capacidad de negociación, puedan tener como referencia este aumento salarial, considerando ese piso, a fin de que puedan recuperar su poder adquisitivo.

Esperamos que los puntos que hemos levantado de todas las organizaciones sean parte del razonamiento y estudio del Gobierno, principalmente de Hacienda y del Trabajo, ya que es una solicitud que además pone un énfasis muy particular respecto de los trabajadores y trabajadoras de menores ingresos de todos los sectores.