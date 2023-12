El fraude no es habitual, las teoría de la conspiración sí

En las últimas semanas, América Latina ha seguido de cerca las elecciones presidenciales en Argentina. El victorioso candidato de extrema derecha, Javier Milei, afirma que hubo fraude electoral en la primera vuelta. Este discurso no es sorprendente, ya que se ha vuelto cada vez más recurrente en muchas democracias contemporáneas.

Al fin y al cabo, cuestionar la limpieza del proceso es legítimo, pero lo que se ha observado es la utilización de este discurso como estrategia política para deslegitimar el resultado electoral. El perfil de estos líderes, que aquí denominamos populistas, tiene una propuesta disruptiva con las élites políticas tradicionales, renunciando a las instituciones políticas como mediadoras de conflictos, especialmente por adherirse al discurso del “nosotros contra ellos”. En el discurso del liderazgo populista existe la intención de unirse al pueblo, siendo una personalidad capaz de enfrentarse a un sistema político corrupto. En este sentido, cualquier mecanismo institucional que busque frenar posibles abusos de poder por parte de estos líderes es visto como la resistencia de un sistema político contaminado por los intereses de la élite que se siente amenazada.

Esta estrategia fue usada por Jair Bolsonaro en Brasil, Keiko Fujimori en Perú, Carlos Mesa en Bolivia, Benjamín Netanyahu en Israel, López Obrador en México y, en el caso de España, Alberto Feijóo, líder del centroderechista Partido Popular, con el apoyo del ultraderechista Partido Vox. Lo que se consigue es, por un lado, desmovilizar a los votantes poco comprometidos y, por otro, mantener un clima permanente de campaña entre los partidarios de estos líderes. A menudo culmina con casos de votantes que no aceptan el resultado de las urnas.

El año pasado, la transmisión en vivo de julio de 2021 del presidente Jair Bolsonaro fue retirada por YouTube. En ella, el entonces presidente cuestionaba el sistema electoral brasileño por el uso de urnas electrónicas, afirmando tener pruebas de que son susceptibles de fraude electoral y que, además, ya habían sido amañadas en las elecciones que le eligieron años antes. Según Bolsonaro, debería haber sido elegido con un margen de votos mucho mayor que el segundo clasificado. YouTube retiró del aire este video porque encontró teorías de la conspiración en su contenido. Pero, ¿qué son las teorías de la conspiración? El sociólogo Ted Goerzel definió las teorías de la conspiración como la sospecha de que actores influyentes se han unido en un acuerdo secreto y están tratando de lograr un objetivo oculto, ilegal o nefasto.

¿Y cómo surge este pensamiento? Los expertos en desinformación y teoría de la conspiración Lewandowsky y Cook presentan siete signos del pensamiento conspirativo: contradicción, ocurre cuando el teórico de la conspiración cree en ideas que se contradicen entre sí siempre que descalifiquen la narrativa oficial; sospecha absoluta, cuando se muestra una desconfianza extrema en todo lo que no encaja en la teoría de la conspiración; intención nefasta, en este caso siempre se asume que los conspiradores actúan con intenciones espurias; algo debe estar mal, ocurre en situaciones en las que el teórico incluso abandona ideas que se vuelven insostenibles, pero nunca la noción de que algo está mal y que la narrativa oficial es fraudulenta; víctima perseguida, aquí se percibe a sí mismo como víctima y héroe simultáneamente frente a conspiradores villanos; inmune a la evidencia, ocurre cuando toma la evidencia que contradice una teoría como parte de la conspiración; finalmente, la reinterpretación del azar ocurre cuando, a través de la sospecha absoluta, el teórico cree que nada ocurre por casualidad.

En el caso del video suspendido del ex presidente Bolsonaro, se realizó un análisis de contenido para identificar la presencia o ausencia de las categorías del pensamiento conspirativo en cada una de las 156 unidades de análisis identificadas en los discursos. Se constató que utilizó estas categorías al cuestionar la credibilidad de las urnas: sospecha absoluta (56%), intención nefasta (42%), algo debe estar mal (37%), víctima perseguida (25%), reinterpretación del azar (21%), inmune a la evidencia (12%) y contradicción (10%).

Para ilustrarlo, veamos una muestra del discurso del ex presidente con las dos estrategias más frecuentes: sospecha absoluta e intención nefasta, en la medida en que cuestiona las intenciones del juez del Tribunal Supremo Luís Roberto Barroso: “¿Por qué, señor Barroso, le ofrecemos otra forma de transparencia en las elecciones y usted se opone? ¿Adónde quiere llegar?”

¿A quién afectan estas estrategias? El efecto de las teorías de la conspiración está relacionado con aspectos sociales y psicológicos. Las realidades marcadas por el extremismo ideológico aumentan la incertidumbre y la inseguridad, lo que provoca ansiedad en la búsqueda de sentido. Las teorías de la conspiración trabajan con la complejidad que supone procesar la realidad vivida desde los sistemas de creencias individuales. Así, las personas más sensibles a las evidencias, con un sano escepticismo y que buscan la coherencia tienden a verse menos afectadas por las estrategias que aquellas inmunes a las evidencias, que siempre cargan con la sospecha absoluta y aceptan las contradicciones.

Un estudio cualitativo con ocho grupos focales con votantes de la ciudad de Río de Janeiro, sobre el tema de la legitimidad de las elecciones, mostró cómo las personas procesan las teorías conspirativas sobre las urnas electrónicas y, en función de cómo les dan sentido, las reproducen o las refutan. Un análisis de contenido mostró que las dos estrategias más recurrentes utilizadas por los votantes fueron la sospecha absoluta y el algo debe estar mal.

A continuación mencionamos el uso de la sospecha absoluta, en la que existe un nivel extremo de desconfianza en la realidad, donde todo parece encajar en una teoría de la conspiración.

“Creo que debe haber algún fraude. Cuando llenas el depósito de tu coche, porque la manguera está negra, piensas: ‘¿empezó a salir combustible en el momento adecuado?’ Es lo mismo con las urnas: “¿se está contando realmente el voto? ¿Está yendo a la persona correcta? Es muy oscuro”.

Al igual que se reprodujo la teoría de la conspiración, también se refutó. El siguiente pasaje ilustra cómo el votante se muestra más apegado a las pruebas, a la coherencia y a una visión crítica.

“La forma en que se presenta el fraude está muy banalizada, es como si fuera fácil. Hay que saber que hay miles de urnas. No creo que sea tan fácil, tan trivial cometer fraude. Está la inspección, están las organizaciones. También está el trabajo de investigación, no he visto ningún resultado absurdo en el que digamos ‘estaba amañado’. Yo confío”

La creencia en teorías conspirativas afecta y se ve afectada por la democracia. Brasil tiene un nivel muy bajo de confianza interpersonal y un bajo nivel de confianza en las instituciones políticas. Los discursos con un atractivo conspirativo encuentran un terreno fértil.

En el caso de Brasil, el TSE se enfrentó al reto de llevar a cabo las elecciones al tiempo que defendía su legitimidad. Incluso en medio de los ataques, una encuesta realizada por DataFolha en mayo de 2022 informó que el 73% de los brasileños confía en las urnas electrónicas. En Argentina, el 84% de la población tenía poca o ninguna confianza en la institución electoral, según Latinobarómetro en 2020. Como en Brasil, en 2018 triunfó el discurso que debilita las instituciones democráticas, eligiendo a Javier Milei nuevo presidente argentino. Sólo nos queda esperar que las instituciones argentinas sean lo suficientemente resistentes como para mantenerse fuertes a pesar de los ataques, vengan de donde vengan.

El estudio fue realizado por el equipo del Grupo de Investigación Electoral (GIEL) de la UNIRIO, a partir de la transcripción de la transmisión en vivo del presidente.