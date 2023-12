El “que se jodan” ¿una autocrítica olvidada?

El pasado domingo 26 de noviembre, Rodrigo Galilea, senador y presidente Renovación Nacional, fue invitado a uno de los principales programas de análisis político del país: Tolerancia Cero. Allí pudo expresar cuáles eran las razones políticas que sustentan la posición que ha tomado su conglomerado de cara al plebiscito constitucional del 17 de diciembre, cuando se le preguntó sobre la franja electoral, específicamente, sobre la polémica frase del “que se jodan” que aparece en el espacio televisivo por la opción “A favor”.

Al respecto, el presidente de RN, señaló que “estamos tratando de representar un sentimiento que tienen los chilenos (..) hacia la clase política en general”. Ante la incredulidad de los periodistas, le volvieron a preguntar respecto de a quién se referían con “el que se jodan”, y el senador no titubeó en señalar “los políticos”.

Es decir, un político, opinando de política, en un programa político, afirma que en la franja de la cual es parte lo que quieren decir es “que se jodan los políticos”. Lo que no queda claro es si el senador se olvidó de que él también es político. Independientemente de aquello, su aclaración merece al menos dos reflexiones.

1.- El rol de los políticos es clave y esencial para el buen funcionamiento de una democracia, por eso resulta muy importante revertir la desconfianza y el sentimiento -por cierto válido- de rabia y hastío que siente la ciudadanía contra la clase política. Para lograr aquello es fundamental que quienes son los principales responsables hagan una profunda autocrítica, en vez de culpar al resto o desmarcarse del problema. Solo para contextualizar, en la última de las cinco encuestas realizadas por UDP-Feedback, entre julio y noviembre, solo el 3% tiene mucha o bastante confianza en los partidos políticos.

2.- Lo que señala el senador refleja muy bien lo que ha sido la campaña por la opción “A Favor”. Saben que el sentimiento de la ciudadanía contra los políticos es movilizador y utilizarlo ya les ha funcionado en elecciones anteriores. Sin embargo, eso no es lo que está en juego el 17 de diciembre. Quieran o no, el texto que se plebiscita es el resultado de un proceso político que, en este caso, fue liderado por el Partido Republicano y Chile Vamos. En la encuesta UDP-Feedback del mes de octubre, se preguntó por la influencia de ciertos actores en la elaboración de la propuesta de nueva Constitución. El 74% cree que el ex candidato presidencial, Jose Antonio Kast, tiene “mucha o bastante influencia”. Es el porcentaje más alto. Lo siguen los empresarios, con 59%, y los presidentes de partidos políticos, con 54%, mientras que ese porcentaje en las organizaciones de la sociedad civil es solo un 17%.

Es completamente válido votar “A favor” o “En contra”, el 17 de diciembre, y también lo es hacer campaña por cualquiera de las dos opciones. Lo que no parece correcto es obviar que dicha propuesta fue preparada por actores políticos. Ella fue elaborada por un Consejo Constitucional en el cual un sector político, Republicanos y Chile Vamos, tuvo una mayoría que le permitió definir el contenido de la propuesta.