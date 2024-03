Organización de Lo Barnechea emplea a militantes de RN y la UDI con dinero del municipio

¿Están pagando los dineros municipales de Lo Barnechea sueldos de operadores políticos? No es una pregunta antojadiza.

En América Transparente llevamos años intentando acceder por Ley de Transparencia a información de los gastos de organizaciones funcionales de Lo Barnechea que son financiadas con dineros municipales. Desde 2010, esta municipalidad les ha entregado $50 mil millones en subvenciones. Aunque el dinero es público, hasta ahora no podemos conocer a quiénes han contratado, ya que el municipio asegura que son organizaciones “vecinales” y que, por eso, no están sujetas a la Ley de Transparencia. La figura es similar a la de las organizaciones VITA creadas en Vitacura bajo el mando del exalcalde Raúl Torrealba (ex RN), a quien la fiscalía le imputa 29 delitos de fraude al fisco, además de delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita.

Aunque la mayoría de los socios fundadores de estas organizaciones “vecinales” en Lo Barnechea trabajaba en la municipalidad –incluyendo al exdiputado Sebastián Torrealba ( RN), que en ese entonces era jefe de gabinete del exalcalde de Lo Barnechea Felipe Guevara (RN)- Lo Barnechea argumenta que quienes las crearon lo hicieron en su calidad de vecinos y no como funcionarios municipales. Por eso, estamos en un juicio, a la espera de que la Corte de Apelaciones de Santiago determine si a estas entidades les aplica o no la Ley de Transparencia, debido a que el Consejo para la Transparencia, en primera instancia, consideró correcta la argumentación de este municipio.

Ahora bien, recientemente logramos acceder a una nómina de Lo Barnechea Servicios, una de las organizaciones “vecinales” que la municipalidad subsidia. Este año, por ejemplo, le dio $4.500 millones. El año pasado, le entregó $2 mil 187 millones solo para que pagara sueldos. ¿Quiénes trabajan ahí? Al analizar la nómina descubrimos que son casi exclusivamente militantes de RN y de la UDI. Además, está el padre del diputado Diego Schalper (RN) y la esposa del exdiputado, exsubsecretario, exintendente y actual administrador municipal de Las Condes, Juan Masferrer (UDI). A ellos se suma la ex alcaldesa de Lo Barnechea durante cuatro periodos, Marta Ehlers (RN), quien se desempeña como directora de Nuevos Proyectos, con una remuneración bruta mensual de casi $4.4 millones.

Este es un ejemplo claro de la relevancia de acceder a información de las entidades privadas que reciben dineros públicos. Cabe recordar que el fundador de RN, Renato Sepúlveda, admitió ante la fiscalía que en el caso de Vitacura se desviaron fondos municipales a través de las organizaciones VITA para pagar gastos de campañas políticas de Chile Vamos. Del mismo modo, el ex alcalde Torrealba admitió también que dineros municipales fueron destinados a financiar encuestas políticas para partidos de su coalición.

En un contexto en que la transparencia es fundamental para la confianza pública, resulta institucionalmente preocupante que ni el Consejo para la Transparencia, ni la Contraloría de la República, ni la Comisión de Integridad y Transparencia, hayan tomado la iniciativa de exigir claridad en estos gastos. La transparencia en la gestión municipal no es solo un derecho, sino un pilar esencial para restaurar la confianza de los chilenos y chilenas en el Estado y sus representantes. A esa causa los invitamos desde América Transparente.