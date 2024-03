Walker-Rincón: el crudo reflejo de la política chilena

No hay nada más confuso para la ciudadanía que decir que uno es lo contrario de lo que realmente es. Eso también es válido para el que niega lo que hace –“yo no soy político”, dicen muchos políticos-. No sólo refleja falta de transparencia, sino que poca honestidad, al menos en el terreno de la política, de lo público, porque en términos personales, el síntoma es más delicado, ya que representa un conflicto de identidad. Una crisis de identidad se da en un momento específico de la vida de una persona e implica un periodo de grandes dudas y ansiedad porque nos preguntarnos quien realmente somos.