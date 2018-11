Vendedores ambulantes acusan "violencia desmedida" en Providencia

Este jueves agrupaciones de vendedores ambulantes, emprendedores, inmigrantes, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Mesa de Derechos Humanos de Providencia, además de concejales y la ex alcaldesa Josefa Errázuriz, acusaron detenciones y violencia desmedida de inspectores municipales.

"Aquí hacemos un llamado a nuestras autoridades, no solo a la alcaldesa (Matthei), porque no se puede permitir en Providencia secuestros, tampoco que vehículos municipales que fueron adquiridos para transportar a adultos mayores hoy sean carros de tortura", sostuvo Josefa Errázuriz.

Durante esta jornada se dio a conocer el caso de Óscar Ardila, ciudadano colombiano que trabajo como vendedor ambulante, quien aseguró que fue golpeado luego que se lo llevaran de una protesta.

"El pasado 14 de noviembre me encontraba en una protesta pacífica con los compañeros de Luis Thayer Ojeda. Ahí estamos con los pendones, con los carteles, cuando llega una micro, se bajan entre 13 a 16 personas, todas de civil", relató.

Agregó que "uno de ellos, sin previa identificación, me pide identificación a mí. Yo me acerco con mi pasaporte, lo muestro públicamente y digo que me estoy identificando. En ese momento el señor Oyarzún, que es carabinero, me agarra duro de la mano y me dice 'hagámosla cortita' y me empieza a empujar y me suben a la micro".

"Inmediatamente me empiezan a poner los pies en la cara, me sujetan entre todos y verbalmente me empiezan a asustar", detalló.

Evelin Matthei: "Estas personas efectivamente provocan"

Respecto al caso, la alcaldesa de Providencia, Evelin Matthei, sostuvo que "estas personas efectivamente provocan (…) se hacen pasar por gente que no son y finalmente se hacen las víctimas (...) yo lo único que les quiero señalar es el grado de miedo que había entre los comerciantes establecidos, el grado de miedo que había entre los quiosqueros (…) por todas estas personas que son muy violentas en su mayoría (…) la violencia está básicamente en un punto, son aproximadamente 8, 10 personas lideradas por un colombiano que es sumamente violento, y que además sabe muy bien cómo victimizarse, pero ellos han tenido victimizados a toda la población de Providencia durante años".