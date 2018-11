La fallida estrategia del Gobierno en redes sociales para tratar de equilibrar la balanza a su favor

El crimen de Camilo Catrillanca a manos del Comando Jungla, el 14 de noviembre, provocó un verdadero terremoto en La Moneda y dejó en entredicho la estrategia comunicacional del Gobierno de Sebastián Piñera. A pesar de los esfuerzos desplegados, en redes sociales –uno de los escenarios claves para la actual administración, al punto que fue exhaustivamente monitoreado desde el primer momento– ha sido uno de los terrenos más adversos y donde el Ejecutivo tampoco ha sabido equilibrar la balanza a su favor, conclusión tajante a la que llegó el Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central.

El Observatorio analizó en detalle el posicionamiento de la etiqueta #PazYDesarrolloEnLaAraucanía en Twitter, que fue desplegada el viernes 23 de noviembre en el marco de la visita que hizo el Presidente Piñera a La Araucanía. Su director, Nicolás Freire –en conversación con El Mostrador–, cuestionó la "robotización" de las autoridades gubernamentales ese día, las que actuaron en redes sociales igual que bots, sin lograr ningún efecto positivo.

"Lo único que hicieron fue copiar y pegar un mismo mensaje y emitirlo en la red. Yo no sé si esta es una estrategia que viene por parte de la Secom, de hecho lo dudaría. Esto es aparentemente una carencia de estrategia centralizada donde, dicho en buen chileno, cada uno se está escapando con los carros por su cuenta, tratando de armar estrategias muy amateur", sentenció Freire.

El estudio de la Universidad Central identificó que gobernadores de la IV Región utilizaron el siguiente comentario: "El Presidente @sebastianpinera no le hace el quite a las dificultades; las enfrenta con determinación y valentía. Hoy está en terreno, en busca de #PazYDesarrolloEnLaAraucania", mismo mensaje que fue posicionado por las autoridades regionales Daniela Norambuena (Elqui), Juan Pablo Gálvez (Choapa) y Andrés Llorente (Talagante).

Lo mismo sucedió ese viernes 23 en la Región Metropolitana con los Seremis de Agricultura (José Guilisasti), Minería (Patricio Valdés) y Transportes (Eddy Roldán), quienes tuitearon: "Solo el diálogo y el trabajo conjunto permitirá alcanzar #PazYDesarrolloEnLaAraucania. Visita del Presidente @sebastianpinera a la zona demuestra la voluntad y el compromiso del gobierno con los habitantes de la Región".

Para Freire, esta estrategia que no es más que un "copy and paste" de un mismo comentario solo es "la evidencia de una 'no estrategia' centralizada por parte de la Secom y yo creo que eso le hace muy mal a la comunicación del Gobierno".

Para el director del Observatorio de Política y Redes Sociales, "el único efecto que tienen es que se observa la ausencia de un rol comunicador, porque no puedes asignar al 'copia y pega' de un mismo mensaje el efecto de comunicar políticamente y, al final, termina no teniendo ninguna incidencia, ya que los mensajes que se posicionan en favor del hashtag son los del Presidente de la República y finalmente también Felipe Kast".

Déficits de la Secom

El académico de la Universidad Central hizo hincapié en el débil rol que ejerce la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y el déficit que demuestra para controlar estas acciones por parte del Ejecutivo. "Creo que ahí no está la mano de la Secom, creo que ahí están sus déficits para poder controlar estas acciones por parte de actores del Gobierno. Entonces, cuando se ponen dos mensajes prácticamente estás perdiendo fuerza, la estás concentrando en mensajes que son aislados, con personas que no tienen ninguna capacidad de influencia, porque las cuentas de esas autoridades no tienen ninguna capacidad de influencia", precisó Freire.