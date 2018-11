Piñera sobre renuncia de Orrego a TVN: “No me eche a perder el día”

“No me eche a perder el día”. Esa fue la frase escogida por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, para salir al paso de la sorpresiva renuncia del presidente del directorio de Televisión Nacional, Francisco Orrego a su cargo.

Piñera fue consultado al respecto durante una actividad tenística en plena plaza de la Constitución, en el marco de una nueva intervención urbana del programa “Espacios Abiertos” del Ministerio del Deporte, con una clase magistral de tenis.

La primera pregunta fue sobre el Presupuesto que hoy debe ser despachado del Congrego, y luego fue consultado acerca de la situación de crisis que vive el canal público, agudizada con la dimisión del presidente del directorio escogido por su Gobierno. Y su respuesta fue “hoy estamos en medio de belleza, deportes, tenis, no me eche a perder el día, gracias”, dijo.

La reacción del Presidente denota que la salida de Orrego tomó por sorpresa a La Moneda. El personero fue nombrado el 10 de abril, y en estos casi 8 meses tuvo que lidiar con la severa crisis financiera y la falta de capitalización para la estación. Finalmente, optó por dar un paso al costado y anunció su salida en una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera el lunes pasado.

Según consigna El Mercurio, Orrego decidió dejar la señal argumentando la imposibilidad de realizar los cambios que se necesitan para salir de la crisis, dadas las limitadas atribuciones que tendría el directorio frente a la administración de la estación.

"He llegado a la convicción de que mientras la gestión de TVN siga en manos de las mismas personas que la llevaron a su actual crisis, no será posible sacar adelante al canal, y todos los esfuerzos del directorio serán ineficaces, ya que la actual ley le otorga a la administración, y en particular a la dirección ejecutiva, una inmovilidad de hecho", dice la carta de Orrego.

"Renuncio porque encuentro extraordinariamente inconveniente y peligroso dejar en mano de la misma administración el gasto de los 25 millones de dólares de financiamiento público que han sido aprobados como aporte extraordinario, sin que al mismo tiempo se hayan otorgado facultades reales a la mayoría del directorio para materializar cambios profundos en la gestión del canal ni para avanzar hacia mayores niveles de transparencia en el uso de los recursos", precisa la misiva.

Cabe recordar que a comienzos de este mes, el Ministerio de Hacienda aprobó 22,3 millones de dólares para capitalización extraordinaria de TVN.

“Hizo las cosas de la peor manera”

En una de las primeras reacciones a esta salida, la representante de los trabajadores del canal estatal, la periodista Consuelo Saavedra, cuestionó el rol de Orrego.

“Francisco Orrego de verdad hizo las cosas de la peor manera que yo puedo imaginar, con una falta de liderazgo”, señaló la periodista e integrante del directorio del canal público.

En el programa “Hablemos en Off” de Radio Duna, Saavedra añadió que “todo lo que él describe es algo que él sabía al llegar al cargo, sabe exactamente cuáles son los quórum para remover a la administración, al director ejecutivo del canal en este caso. Eso no es nada que haya cambiado, él sabe exactamente cuál es la conformación del directorio, de qué manera llegó él al directorio, y de qué manera llega el resto (…) él sabe que la conformación viene del Senado, por tanto, todo lo que él critica hoy de la inamovilidad y de que la ley no le permite hacer los cambios, eso está arriba de la mesa desde el día uno”.

El sindicato de Prensa del canal también expresó su opinión sobre la salida de Orrego, señalando vía Twitter que “la renuncia de Francisco Orrego al Directorio de TVN (de la cual nos enteramos por la prensa) es el corolario de una gestión marcada por incapacidad de diálogo y nulo compromiso con la TV pública. Deja el canal con pérdidas, un centenar de despidos y acusado de vulnerar la ley”.